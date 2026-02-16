Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 14:57

Спецпредставитель Путина «похвалил» Каллас за чтение комиксов

Дмитриев назвал чтение комиксов Marvel большим прогрессом для Каллас

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Использование верховным дипломатом Евросоюза Каей Каллас в своих выступлениях цитат из комиксов Marvel оказалось весьма ироничным, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети Х. По словам спецпредставителя президента РФ, прежде глава европейской дипслужбы обещала к концу своего срока стать умнее и начать читать книги.

Кая Каллас, главный дипломат ЕС, пообещала к концу своего срока стать умнее и начать читать книги. Она сообщает о хорошем прогрессе — она уже начала читать комиксы Marvel и цитирует их. Так держать, Кая! — написал Дмитриев.

Ранее Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции перефразировала слова Капитана Америки из киновселенной Marvel «Мстители, общий сбор!». Она отметила, что Европа должна сосредоточиться на укреплении своей безопасности, защите интересов своих соседей и расширении партнерских связей по всему миру.

Также Politico сообщало, что Каллас присудили премию за худший «покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции. Чиновница не смогла скрыть скептицизма во время выступления постпреда США при ООН Майка Уолтца.

