«Надутые щеки»: Каллас присудили премию за «худший покерфейс»

Главе евродипломатии Кае Каллас присудили премию за худший «покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, пишет европейское издание Politico. Чиновница не смогла скрыть скептицизма во время выступления постпреда США при ООН Майка Уолтца.

Худший «покерфейс» — Кая Каллас. Главный дипломат ЕС не смогла сдержать своего скептицизма, когда посол США в ООН Майк Уолц начал хвастаться заявлениями Вашингтона о прекращении многочисленных войн. Сжав губы и надув щеки, Каллас быстро набрала популярность в интернете, став символом европейского недовольства американцами, — говорится в материале.

Журналисты не обошли вниманием и других участников конференции. Генсек НАТО Марк Рютте удостоился премии за самые странные истории — журналисты вспомнили, как он объяснял, почему назвал Трампа «папочкой», и рассказывал о «беседе» с собакой на Украине. Президент Финляндии Александр Стубб получил награду за «Самое большое повышение самооценки» — он пытался продать свою книгу прямо на саммите. Премьера Италии Джорджу Мелони отметили за «Самое заметное проявление неуважения» из-за пропуска мероприятия.

Ранее Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции перефразировала слова Капитана Америки из киновселенной Marvel «Мстители, общий сбор!». Она отметила, что Европа должна сосредоточиться на укреплении своей безопасности, защите интересов своих соседей и расширении партнерских связей по всему миру.