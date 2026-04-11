11 апреля 2026 в 21:14

Путин поздравил нового президента Ирака

Путин поздравил Амиди с избранием на пост президента Ирака

Президент России Владимир Путин поздравил Низара Амиди с избранием на пост президента Республики Ирак, передает пресс-служба Кремля. Российский лидер пожелал новому главе государства успехов на посту.

Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Республики Ирак. Желаю Вам успехов на этом высоком посту. И, конечно, рассчитываю, что Ваша деятельность будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений, — говорится в тексте телеграммы.

Ранее президент Ирака Абдель Латиф Рашид отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства. При этом число претендентов уже достигло 16 человек. Рашид занимал свой пост с 2022 года.

До этого сообщалось, что представитель партии «Патриотический союз Курдистана» Амиди был избран новым президентом Ирака. За него проголосовали 227 депутатов парламента. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани поздравил Амиди с победой и отметил, что выборы стали важным шагом в укреплении демократии в стране.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баканов сообщил о масштабных инвестициях в новый проект Роскосмоса
Трогательный пост с дочерью Machine Gun Kelly взбесил Меган Фокс
«Миссия по полной очистке»: американские эсминцы вошли в Персидский залив
Путин назвал большим событием запуск Роскосмосом спутников связи
Путин поздравил нового президента Ирака
Макрон предложил Ирану помощь в Ормузском проливе
Полиция застрелила «Люцифера» с мачете, нападавшего на пассажиров метро
Трампа назвали главной жертвой срыва мирного соглашения с Ираном
Полсотни пожарных тушили загоревшийся склад в Калининграде
Иранскую сторону не устроили требования США во время переговоров
Российские ученые сделали титан в пять раз прочнее
Баканов рассказал о первом новом ракетоносителе РФ с 2014 года
В больницах Владикавказа увеличилось число пострадавших после взрыва
Появились неожиданные версии пропажи дочери российской пианистки
«Были попытки прилетов»: Баканов рассказал Путину об атаках на Плесецк
Путин озвучил выручку Роскосмоса в 2025 году
Возвращение «Ориона», в ГД заговорили о казни для взяточников: что дальше
Рейс с освобожденными российскими военнопленными сел в Подмосковье
Делегации Ирана и США завершили первый этап обсуждений в Исламабаде
Ребенка засосало в фильтр джакузи в отеле
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

