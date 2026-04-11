Путин поздравил нового президента Ирака

Президент России Владимир Путин поздравил Низара Амиди с избранием на пост президента Республики Ирак, передает пресс-служба Кремля. Российский лидер пожелал новому главе государства успехов на посту.

Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Республики Ирак. Желаю Вам успехов на этом высоком посту. И, конечно, рассчитываю, что Ваша деятельность будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений, — говорится в тексте телеграммы.

Ранее президент Ирака Абдель Латиф Рашид отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства. При этом число претендентов уже достигло 16 человек. Рашид занимал свой пост с 2022 года.

До этого сообщалось, что представитель партии «Патриотический союз Курдистана» Амиди был избран новым президентом Ирака. За него проголосовали 227 депутатов парламента. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани поздравил Амиди с победой и отметил, что выборы стали важным шагом в укреплении демократии в стране.