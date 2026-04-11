Действующий президент Ирака решил отказаться от выборов

Президент Ирака Абдель Латиф Рашид отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства, сообщает ближневосточное агентство INA. При этмо число претендентов уже достигло 16 человек. Рашид занимает свой пост с 2022 года.

Спикер парламента Хейбат аль-Халбуси объявил об исключении кандидатуры Абдель Латифа Рашида из списка кандидатов, — говорится в сообщении.

Ранее жители Ирака вышли на митинг в центре Багдада в качестве протеста против ударов США и Израиля по Ирану. По информации журналистов, тысячи участников акции собрались на площади Ат-Тахрир. Манифестанты развернули флаги Ирака и стали выкрикивать антиамериканские и антиизраильские лозунги.

До этого проиранские шиитские вооруженные движения Ирака заявили о прекращении ударов ракетами «Град» по базам США в Багдаде. Они пояснили, что такое решение связано с угрозой для жизни мирных жителей столицы. Представители движения подчеркнули, что присутствие американских войск в городе создает серьезную опасность для населения.