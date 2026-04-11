В Ираке избрали нового президента

Представитель партии «Патриотический союз Курдистана» Низар Амиди был избран новым президентом Ирака, сообщило агентство INA. За него проголосовали 227 депутатов парламента.

Мое назначение — это огромная ответственность. Я осознаю масштаб проблем, стоящих перед нашей страной, — отметил в своем первом обращении к парламенту Амиди.

Особое внимание президент уделил необходимости прекращения региональных конфликтов. Он заверил депутатов и граждан, что в условиях сложных глобальных проблем он и его команда будут руководствоваться принципом «Ирак прежде всего».

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани поздравил его с победой и отметил, что выборы стали важным шагом в укреплении демократии в стране. По его словам, кабмин ожидает формирования сильного коалиционного правительства, основанного на национальных и конституционных принципах.

Ранее на тот момент действующий президент Ирака Абдель Латиф Рашид отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства. При этом число претендентов на должность достигало 16 человек. Рашид занимает свой пост с 2022 года.