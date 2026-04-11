Последние заложники ВСУ вернутся в Россию: что рассказала Москалькова

Последние заложники из Суджи, взятые в плен во время вторжения ВСУ в Курскую область, 11 апреля вернулись с Украины. Сколько их было, почему Киев их не отпускал, как их удалось вернуть?
Сколько заложников из Курской области осталось у ВСУ
Сегодня утром уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова объявила в своем Telegram-канале, что состоится процедура передачи последних российских граждан, захваченных ВСУ в Курской области.
«Достигнута договоренность с украинской стороной, что последние курские заложники — семь человек, пять женщин, двое мужчин, — сегодня должны вернуться на Родину, в Россию, к своим родным и близким. У нас есть информация, что они выехали из пункта временного размещения и движутся в сторону украинско-белорусской границы», — объявила Москалькова для СМИ.
На вопросы журналистов она подтвердила, что переговоры с украинской стороной были сложными.
Позже СМИ распространили кадры встречи возвращенных россиян на территории Белоруссии. Все похищенные ВСУ россияне, которых показали в кадре — пожилые люди. Москалькова упоминает, что одному из них 91 год.
Как россияне оказались в заложниках у ВСУ, как их возвращали
В августе 2024 года ВСУ вторглись на территорию России и захватили часть Курской области. С первых дней боевых действий на российской территории поступали сообщения о массовых убийствах мирного населения, изнасилованиях и грабежах в городе Суджа и других населенных пунктах.
Президент Украины Владимир Зеленский открыто заявил, что целью вторжения в том числе является «пополнение обменного фонда» мирными гражданами России. Уже вскоре появились подтверждения того, что украинцы похищали в Курской области мирных жителей. Они содержались в концлагерях, откуда их в дальнейшем вывезли на территорию Украины, в Сумскую область.
В ноябре 2024 года Татьяна Москалькова сообщила, что идут переговоры о судьбе 13 граждан РФ, вывезенных ВСУ из Курской области. Переговоры о возврате мирных жителей шли очень медленно; в итоге, возвращенные сегодня семь человек провели в плену более 600 дней.
Сколько пленных удалось вернуть с Украины 11 апреля
Также 11 апреля стало известно о «пасхальном» обмене военнопленными в формате 175 на 175.
Киев вернул 175 российских военнослужащих; в ответ были переданы 175 пленных бойцов ВСУ. Зеленский подтвердил проведение обмена на территории Белоруссии.Среди вернувшихся — военнослужащие ВСУ, нацгвардии и пограничники.
По данным СМИ, при возвращении русских военных из плена посреднические усилия оказали ОАЭ.
Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
«Пасхальный» обмен пленными стал третьим с начала 2026 года. До этого 6 марта из украинского плена вернулись 300 военнослужащих. В ходе первого обмена в начале февраля были возвращены 157 человек.
