Маньяк 14 лет уходил от правосудия на Алтае: что натворил, жуткое убийство

На Алтае отправили в СИЗО мужчину за давнее преступление, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что натворил фигурант, как маньяк 14 лет уходил от правосудия, совершив жуткое убийство?

Николай Р. совершил жуткое убийство в ноябре 2012 года, когда ему было 18 лет, утверждают источники. Отправившись из Рубцовска на личном автомобиле ВАЗ-2109 вместе с друзьями с целью развлечься, молодой человек по пути встретил 39-летнюю Елену. Компания остановилась и предложила подвезти незнакомку.

Во время поездки молодым людям удалось уговорить женщину провести время с ними. Компания приехала на берег реки Алей в районе села Безрукавка. По сообщениям СМИ, Николай подмешал в напиток Елены психотропное вещество. Вскоре она поняла, что с ней что-то происходит: женщина начала кричать на парня. Тогда молодой человек набросился на нее с кулаками и забил до смерти.

Тело убитой Николай погрузил в багажник своего автомобиля и поехал к местному ресторану. Там он снял с жертвы всю одежду и бросил труп в лесополосе неподалеку от заведения.

Каким-то образом, отмечают источники, маньяку удалось замести все следы, и он продолжил свою обычную жизнь. На этом «проступки» Николая не закончились: в 2018 году он получил восемь месяцев условно за кражу.

Теперь, спустя 14 лет после убийства Елены, мужчину отправили в СИЗО за расправу, утверждают СМИ. Официальные источники о происшествии не сообщали.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какие еще шокирующие убийства были недавно

Недавно на Ставрополье всплыли детали шокирующего преступления, которое произошло еще 8 марта. Останки жертвы обнаружили только в апреле случайные очевидцы — они принадлежали 58-летнему мужчине.

По версии следствия, в роковой вечер семейная пара распивала спиртное в одном из домов села Новая деревня Кочубеевского округа. Во время застолья между супругами вспыхнул конфликт, переросший в потасовку. В какой-то момент 56-летняя женщина, жена погибшего, схватилась за нож и ударила его в спину, оттолкнула ногами, отчего он ударился головой об угол журнального стола. Потерпевший умер на месте происшествия.

Осознав содеянное, женщина решила скрыть следы преступления. Она разложила по пакетам фрагменты тела мужа, которые вывезла на маршрутном такси в Невинномысск и выбросила в реку Кубань и другие места.

На допросе обвиняемая полностью признала вину в содеянном. При проверке показаний она на месте рассказала об обстоятельствах совершенного преступления. Следствие будет просить суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Несколько схожий случай произошел в Санкт-Петербурге. По информации СМИ и Telegram-каналов, женщина убила мужа, потому что он стал жить в свое удовольствие.

Согласно публикациям, инцидент произошел 7 марта в квартире одного из домов на Петергофском шоссе. 38-летняя Галина и ее 54-летний муж Антон начали ссориться из-за финансовых проблем. Галина выдвинула претензию: супруг перестал вносить платежи по ипотеке и за коммунальные услуги, а также стал «жить для себя», посвящая время развлечениям, прогулкам и, что особенно возмутило женщину, стал чаще улыбаться.

Во время ссоры женщина схватилась за нож. Она минимум четыре раза ударила мужа в область шеи, а после покинула квартиру. Обнаружить тело удалось лишь в апреле после многочисленных жалоб соседей на исходящий из квартиры запах. Сначала Галина отрицала свою причастность к убийству, но в итоге призналась в содеянном под тяжестью доказательств. Официальные источники не сообщали о происшествии.

