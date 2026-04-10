Убила и расчленила мужа. Кровавое 8 Марта на Ставрополье, подробности

На Ставрополье обнаружили фрагменты частей тела человека. Что предшествовало страшной находке, каковы подробности, что за трагедия разыгралась в одном из домов под Невинномысском на 8 Марта?
Жуткая находка в камышах в Невинномысске
5 апреля отдыхавшие на набережной в Невинномысске подростки обнаружили в камышах недалеко от стадиона три полиэтиленовых пакета с фрагментами тела человека, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
На место прибыли правоохранители. Останки изъяли и изучили. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
По итогам молекулярно-генетической экспертизы установлена личность погибшего — это 58-летний житель села Новая деревня Кочубеевского округа.
Кровавое 8 Марта на Ставрополье: жена убила и расчленила мужа
Следователи стали отрабатывать родственные связи погибшего. В ходе проверки выяснилось, что супруга мужчины не сообщила о безвестном исчезновении мужа правоохранителям.
Оперативники провели обыск по месту жительства семейной пары и обнаружили орудия преступления и останки мужчины. 56-летнюю женщину задержали по подозрению в убийстве.
По версии следствия, вечером 8 марта 2026 года супруги совместно распивали спиртное. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт, переросший в потасовку. В какой-то момент женщина схватилась за нож и ударила потерпевшего в спину, оттолкнула мужа ногами, отчего он ударился головой об угол журнального стола. Потерпевший умер на месте происшествия.
Осознав содеянное, женщина решила скрыть следы преступления. Она разложила по пакетам фрагменты тела мужа, которые вывезла на маршрутном такси в Невинномысск и выбросила в реку Кубань и другие места.
На допросе обвиняемая полностью признала вину в содеянном. При проверке показаний она на месте рассказала об обстоятельствах совершенного преступления. Следствие будет просить суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
Пользователи Сети оказались шокированы обстоятельствами происшествия, окрестив его как «кровавое 8 Марта».
Были ли недавно подобные случаи
Схожий случай произошел в Санкт-Петербурге. По информации СМИ и Telegram-каналов, женщина убила мужа, потому что он стал жить в свое удовольствие.
Согласно публикациям, инцидент произошел 7 марта в квартире одного из домов на Петергофском шоссе. 38-летняя Галина и ее 54-летний муж Антон начали ссориться из-за финансовых проблем. Галина выдвинула претензию: супруг перестал вносить платежи по ипотеке и за коммунальные услуги, а также стал «жить для себя», посвящая время развлечениям, прогулкам и, что особенно возмутило женщину, стал чаще улыбаться.
Во время ссоры женщина схватилась за нож. Она минимум четыре раза ударила мужа в область шеи, а после покинула квартиру. Обнаружить тело удалось лишь в апреле после многочисленных жалоб соседей на исходящий из квартиры запах. Сначала Галина отрицала свою причастность к убийству, но в итоге призналась в содеянном под тяжестью доказательств. Официальные источники не сообщали о происшествии.
