12 февраля 2026 в 11:23

Путин захотел научить россиян кибербезопасности

Путин дал поручение о повышении уровня цифровой грамотности россиян

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин дал поручение разработать и утвердить концепцию, направленную на повышение цифровой грамотности граждан, сказано в заявлении пресс-службы Кремля. Согласно поручению, документ должен быть готов не позднее 1 июля 2026 года.

Правительству Российской Федерации: <...> утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения всех возрастов, предусмотрев обучение граждан навыкам информационной безопасности, — сказано в документе.

Ранее Путин поручил правительству России интегрировать компетенции в сфере искусственного интеллекта в действующие образовательные и профессиональные стандарты. Согласно тексту документа, корректировке подлежат федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, а также профессиональные стандарты.

Глава государства также поставил задачу провести комплексную оценку системы дополнительного профессионального образования. Цель проверки — определение ее соответствия актуальным задачам по достижению технологического лидерства страны.

