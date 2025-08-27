День знаний — 2025
27 августа 2025 в 10:13

Женщина нашла скелет без головы за «Макдоналдсом»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница штата Теннесси в США обнаружила в лесу за рестораном «Макдоналдс» скелет без головы, сообщает People. В 30 метрах от костей полиция нашла череп, но эксперты пока не уверены, принадлежат ли останки одному человеку.

О крупном скоплении костей в полицию сообщила жительница города Нэшвилл. Останки находились за северной границей города в лесистой зоне около ресторана быстрого питания «Макдоналдс».

Их состояние настолько плохое, что судмедэксперты не смогли установить возраст и пол погибшего. Представитель полиции отметил, что в этой местности никто не живет. Определить, как кости туда попали, будет очень сложно. Следователи и эксперты пытаются идентифицировать останки.

Ранее в Знаменской роще Курска поисковики обнаружили останки 132 мирных жителей, расстрелянных и замученных во время немецкой оккупации в 1941–1943 годах. Среди погибших — 46 детей и пять беременных женщин. За все годы раскопок в этом месте найдено более трех тысяч тел. Оккупанты массово свозили сюда и хоронили мирных жителей, а некоторых даже закапывали заживо.

скелеты
останки
Макдоналдс
США
