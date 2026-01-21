Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 21:29

«Боль никуда не уходит»: Бурунов о походах к психологу

Сергей Бурунов признался, что считает психотерапию нормальной практикой

Обращение к психологу является нормальной и необходимой практикой, рассказал актер Сергей Бурунов во время беседы с корреспондентом NEWS.ru. По его словам, работы со специалистами стесняться не нужно. Раньше Бурунов избегал таких консультаций из-за стереотипов о «мужской силе».

Это очень цивилизованный подход. Я раньше стеснялся этого и думал, что я мужик, я же справлюсь со всем. Потому что обращаться к психотерапевту, к психологу, <...> к этим специалистам — это постыдная история, — признался артист.

Бурунов пояснил, что раньше воспринимал походы к психологу как проявление слабости и считал, что все проблемы нужно держать в себе. По его словам, такие установки не имеют отношения к настоящему пониманию ответственности за свое состояние.

Актер добавил, что боль не исчезает сама по себе и со временем только накапливается. Он сравнил работу с психологом с «гигиеной мозга» и отметил, что подавленные переживания могут в итоге привести к серьезным проблемам и болезням.

Нужно ходить, потому что боль никуда не уходит. Она кипит, потом это все взрывается и в очень нехорошие моменты жизни превращается, — заключил Бурунов.

Ранее актер Иван Трушин, звезда сериала «Этерна», признался, что Бурунов стал для него настоящим примером. Он отметил, что артист одинаково силен в драматических и комедийных ролях, и подчеркнул, что ключ к успеху — умение чувствовать ритм и удерживать внимание зала.

