22 января 2026 в 18:57

Российский мультфильм номинировали на «Оскар»

Мультфильм «Три сестры» Бронзита номинировали кинопремию «Оскар»

Мультфильм «Три сестры» режиссера и аниматора Константина Бронзита вошел в число претендентов на американскую кинопремию «Оскар», говорится на сайте Американской киноакадемии. Работа представлена в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм». Церемония вручения пройдет 15 марта в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Картина рассказывает о трех пожилых сестрах, каждая из которых живет в своем доме на маленьком острове с маяком. Их спокойное существование заканчивается, когда они решают сдать один из домов в аренду моряку.

Бронзит в разговоре с РИА Новости назвал случившееся победой и сообщил, что собирается поехать на церемонию. Режиссер заявил, что признание большого количества профессионалов со всей планеты не может не радовать.

