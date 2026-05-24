Китайский корреспондент Лу Юйгуан посетил место удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР. По его словам, его глазам предстало страшное зрелище: разрушенные комнаты общежития с детскими игрушками, передают «Известия».

Это ужасно, страшно. И кто молчит сейчас? Запад молчит, — сказал Лу Юйгуан.

Журналист добавил, что Запад принципиально будет молчать о трагедии. Лу Юйгуан подчеркнул, что они избегают истины.

Накануне, 23 мая, представитель МИД Мария Захарова пригласила иностранных корреспондентов в Старобельск, чтобы они лично убедились в правдивости слов российской стороны. Приглашение последовало после заседания Совбеза ООН.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что выступления некоторых европейских членов Совета Безопасности ООН — это откровенное глумление над детскими жертвами. Он также добавил, что удар украинской армии по общежитию колледжа был намеренным, и призвал коллег по Совету Безопасности более ответственно относиться к обсуждению тем, связанных с гибелью детей.