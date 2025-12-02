Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Что подарить ребенку на Новый год: 10 беспроигрышных идей

Что дарить детям и подросткам — 10 подарков на Новый год для сыновей и дочек
Подобрать подарок ребенку — целый квест, пройти который может не каждый взрослый. Вкусы и желания у малышей меняются с каждым оборотом секундной стрелки, и зачастую они хотят все и сразу. С подростками тоже сложно: они порой сами не знают, чего хотят. Но мы вам поможем найти выход из подарочного лабиринта и выбрать для детей тот презент, который они точно оценят как «имбовый»!

Выбирая, что дарить детям и подросткам, обязательно учитывайте их увлечения и возраст. Вот 10 беспроигрышных вариантов на любой вкус.

  1. Гироскутер или электросамокат — для поклонников активного отдыха и модного спорта. Подойдет детям от семи лет, которые любят движение и прогулки на свежем воздухе.

  2. Набор для видеоблогера — штатив с кольцевой лампой, микрофон и держатель для телефона. Идеально для подростков 10–15 лет, мечтающих о своем канале.

  3. Игровая консоль или новая игра порадуют юных геймеров от восьми лет, которые проводят время за приставкой.

  4. Умные часы или фитнес-браслет — стильный гаджет для отслеживания активности понравится спортивным детям от 10 лет.

  5. Конструктор LEGO Technic или робототехника — развивающий подарок для прилежных учеников 7–14 лет, увлеченных техникой и наукой.

  6. Электронная книга — для юных зубрил и любителей чтения от девяти лет. Легкая, компактная и вмещает тысячи книг.

  7. Набор для творчества — скетчбук с маркерами, набор для рисования или создания украшений. Отличный выбор для девочек 5–12 лет.

  8. Беспроводные наушники — практичный подарок для подростков от 12 лет, которые любят музыку и игры.

  9. Настольные игры — современные стратегии или квесты подойдут детям от шести лет для семейных вечеров.

  10. Именная хлопушка-сюрприз — коробка с мелочами по интересам ребенка: от сладостей до брелоков. Универсальный вариант для детей любого возраста.

Теперь вы точно знаете, что дарить детям и подросткам на Новый год. Выбирайте подарок с учетом интересов ребенка — и праздник запомнится надолго!

Ранее мы рассказывали, как правильно намекнуть на нужный подарок.

