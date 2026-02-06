Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 11:58

Появились подробности о дальнейшей жизни тяжелобольной дочери Баталова

Адвокат Кириенко: Марию Баталову не отдадут под опеку

Мария Баталова на церемонии прощания с Гитаной Леонтенко Мария Баталова на церемонии прощания с Гитаной Леонтенко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Страдающую ДЦП дочь вдовы артиста Алексея Баталова Марию Баталову не будут передавать под опеку, так как ее дееспособность не ограничена, рассказала адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко. Она будет проживать самостоятельно с домработницей, передает корреспондент NEWS.ru.

Мария Баталова за этот год показала, что полностью готова к самостоятельной жизни. В последний месяц она сама ухаживала за ослепшей матерью — Гитаной, — прокомментировала Кириенко.

Адвокат также отметила, что Мария, пережив обман актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина, которые лишили ее и ее маму имущества, теперь с осторожностью принимает помощь от других людей. По словам Кириенко, женщина поддерживает общение с родными и друзьями в интернете. После утраты близких ее поддержали друзья семьи. Мария получает пенсию и имеет в собственности двухкомнатную квартиру в центре города, которую сдает и получает доход от аренды.

Ранее сообщалось, что дочь Баталова находится под присмотром помощницы по дому и старшей сестры. После смерти матери женщина осталась без единственного опекуна.

Алексей Баталов
дочери
ДЦП
опека
адвокаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реабилитолог назвал самый полезный вид зимнего спорта
Заставлял исполнять фантазии на видео: дед совратил четырехлетнюю внучку
Российские войска поразили предприятия ВПК, энергетику и транспорт Украины
«Хотел пошутить»: в российском регионе подросток пригрозил взорвать школу
Российская ПВО уничтожила более тысячи беспилотников за неделю
Петербуржец попытался оспорить отцовство, чтобы избежать уплаты алиментов
Учебный день в омской школе закончился для ребенка падением из окна
Врач объяснил, почему россиянка могла умереть в Египте
В Минобороны рассказали об освобождении еще восьми населенных пунктов
Сабуров случайно избежал задержания в Екатеринбурге в начале февраля
Названа сумма, которую остались должны наследнице Баталова Цивин и Дрожжина
Врач назвала способы снижения аппетита
Киев потерял еще один населенный пункт в Сумской области
Стало известно, при какой сумме долга могут запретить выезд из России
Стало известно, что будет с миллионным имуществом комика Сабурова
Стало известно, кому достанется наследство вдовы Баталова
США раскрыли главную «хотелку» Трампа по новому оружейному договору
Жена комика Сабурова отправилась на тренировку по расписанию
В Италии раскрыли детали церемонии открытия Олимпиады-2026
Синоптик спрогнозировал ледяные ливни в Москве в феврале
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.