Появились подробности о дальнейшей жизни тяжелобольной дочери Баталова

Страдающую ДЦП дочь вдовы артиста Алексея Баталова Марию Баталову не будут передавать под опеку, так как ее дееспособность не ограничена, рассказала адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко. Она будет проживать самостоятельно с домработницей, передает корреспондент NEWS.ru.

Мария Баталова за этот год показала, что полностью готова к самостоятельной жизни. В последний месяц она сама ухаживала за ослепшей матерью — Гитаной, — прокомментировала Кириенко.

Адвокат также отметила, что Мария, пережив обман актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина, которые лишили ее и ее маму имущества, теперь с осторожностью принимает помощь от других людей. По словам Кириенко, женщина поддерживает общение с родными и друзьями в интернете. После утраты близких ее поддержали друзья семьи. Мария получает пенсию и имеет в собственности двухкомнатную квартиру в центре города, которую сдает и получает доход от аренды.

Ранее сообщалось, что дочь Баталова находится под присмотром помощницы по дому и старшей сестры. После смерти матери женщина осталась без единственного опекуна.