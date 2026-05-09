«Это дар»: в Словакии оценили силы Украины выплатить кредит в €90 млрд Гашпар: кредит на €90 млрд достанется Киеву даром из-за невозможности выплаты

В странах Евросоюза обсуждается кредит Украине на сумму €90 млрд (около 7,8 трлн рублей), который некоторые политики называют фактически подарком, рассказал РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. Причиной таких оценок называют сомнения в том, что Киев сможет вернуть эти средства.

Я считаю, что эти €90 млрд — это не кредит, это будет дар, поскольку не думаю, что Украина сможет его выплатить, — заявил Гашпар.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе рассматривают возможность ужесточения условий выдачи кредита Киеву на €90 млрд. В частности, ЕС предлагает обязать украинские власти ввести 20-процентный налог на добавленную стоимость (НДС) для компаний на упрощенной системе налогообложения.

До этого стало известно, что Еврокомиссия уже приступила к заимствованиям на финансовых рынках для выплаты кредита Украине. Первый транш ожидается во втором квартале 2026 года, ориентировочно в конце мая — начале июня.