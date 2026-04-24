24 апреля 2026 в 13:04

Захарова предупредила о росте угрозы вокруг двух ядерных объектов

Москва наблюдает рост угрозы безопасности вокруг Запорожской АЭС и иранской АЭС «Бушер», сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, речь идет о физической опасности.

Мы видим все более возрастающие физические угрозы в отношении ядерных объектов, в первую очередь это Запорожская АЭС и «Бушер», — отметила Захарова.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что после начала ударов по Ирану корпорация эвакуировала с атомной электростанции «Бушер» более 600 российских сотрудников. По его словам, в настоящий момент на объекте пребывают 20 человек, которые добровольно приняли решение остаться. Еще четыре сотрудника находятся в Тегеране, уточнил он.

В начале апреля текущего года появилась информация, что по атомной электростанции «Бушер» в Иране нанесли удар американские военные. Уточнялось, что атака не затронула ключевые объекты станции и не повлияла на ее работу, однако в результате удара погиб один сотрудник АЭС.

