Сербская мусака: три слоя, одна заливка и невероятный вкус — классический рецепт

Искал рецепт, чтобы накормить толпу гостей без нервов. Нашел сербскую мусаку — теперь это моя палочка-выручалочка.

Ингредиенты

Говяжий фарш — 650 г, картофель — 1 кг, томаты — 3 шт., лук репчатый — 3 шт., морковь — 1 шт., сметана 20% — 400 г, молоко — 1 ст. л., яйцо куриное — 3 шт., масло растительное — 2 ст. л., масло сливочное — 20 г, чеснок — 2 зубчика, соль и перец — по вкусу, заатар — по вкусу, петрушка — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я чищу и режу весь картофель тонкими кружками, а лук с чесноком рублю мелко, морковь тру на крупной терке. Тем временем на сковороде с маслом обжариваю лук с морковью до мягкости, добавляю фарш, чеснок, соль, перец и заатар — жарю, пока фарш не станет рассыпчатым. В форму, смазанную сливочным маслом, выкладываю слой картофеля, потом половину мясной начинки и часть помидоров, повторяю слои.

Сверху закрываю все оставшимся картофелем, накрываю фольгой и отправляю в духовку на 190 °C на 40 минут. Пока мусака доходит, взбиваю яйца с молоком и сметаной, заливаю этой смесью запеканку, снимаю фольгу и пеку еще 20 минут до румяной корочки. Готовую мусаку оставляю отдохнуть на 10–15 минут, чтобы заливка схватилась, и посыпаю рубленой петрушкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Знаете, что меня удивило больше всего? Что мусака без баклажанов — это не преступление, а кулинарное откровение. Картофельные ломтики, уложенные ровными рядами, впитали в себя весь сок от мяса и сливки, и текстура получилась одновременно плотной и нежной — как у самого лучшего гратена.