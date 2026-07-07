Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 08:12

Сербская мусака: три слоя, одна заливка и невероятный вкус — классический рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Искал рецепт, чтобы накормить толпу гостей без нервов. Нашел сербскую мусаку — теперь это моя палочка-выручалочка.

Ингредиенты

Говяжий фарш — 650 г, картофель — 1 кг, томаты — 3 шт., лук репчатый — 3 шт., морковь — 1 шт., сметана 20% — 400 г, молоко — 1 ст. л., яйцо куриное — 3 шт., масло растительное — 2 ст. л., масло сливочное — 20 г, чеснок — 2 зубчика, соль и перец — по вкусу, заатар — по вкусу, петрушка — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я чищу и режу весь картофель тонкими кружками, а лук с чесноком рублю мелко, морковь тру на крупной терке. Тем временем на сковороде с маслом обжариваю лук с морковью до мягкости, добавляю фарш, чеснок, соль, перец и заатар — жарю, пока фарш не станет рассыпчатым. В форму, смазанную сливочным маслом, выкладываю слой картофеля, потом половину мясной начинки и часть помидоров, повторяю слои.

Сверху закрываю все оставшимся картофелем, накрываю фольгой и отправляю в духовку на 190 °C на 40 минут. Пока мусака доходит, взбиваю яйца с молоком и сметаной, заливаю этой смесью запеканку, снимаю фольгу и пеку еще 20 минут до румяной корочки. Готовую мусаку оставляю отдохнуть на 10–15 минут, чтобы заливка схватилась, и посыпаю рубленой петрушкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Знаете, что меня удивило больше всего? Что мусака без баклажанов — это не преступление, а кулинарное откровение. Картофельные ломтики, уложенные ровными рядами, впитали в себя весь сок от мяса и сливки, и текстура получилась одновременно плотной и нежной — как у самого лучшего гратена.

Проверено редакцией
Читайте также
Юрист ответил, считается ли один прогул законным поводом для увольнения
Общество
Юрист ответил, считается ли один прогул законным поводом для увольнения
Глава НФС ответила на идею оплачивать фитнес по ОМС
Общество
Глава НФС ответила на идею оплачивать фитнес по ОМС
Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество
Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Фарш с картошкой запекаю прямо в тесте — получаются улитки: сочнее жареных котлет, хрустящее тесто и ни грамма масла
Общество
Фарш с картошкой запекаю прямо в тесте — получаются улитки: сочнее жареных котлет, хрустящее тесто и ни грамма масла
Стало известно, в каких случаях горячий суп лучше заменить холодным
Здоровье/красота
Стало известно, в каких случаях горячий суп лучше заменить холодным
Общество
рецепты
еда
Сербия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
В Москве мужчина напал на знакомую и вытолкнул ее из окна
Пригожин высказался о свободном обучении ИИ на авторских материалах
Лерчек вернулась к танго несмотря на болезнь
Лжемастер по ремонту «нагрел» 19 человек на 5,4 млн рублей в Якутии
Названы травмы пассажиров севшего в Бишкеке самолета
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской пока не смог полноценно встретиться с дочерью
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Власти раскрыли ужасающие детали нового военного преступления ВСУ
В ГД раскрыли детали нового закона о соцуслугах ветеранам боевых действий
В Госдуме заявили, что на саммите НАТО обсудят вопрос уничтожения России
Мессенджер МАКС запустил полезную функцию для предпринимателей
Полянский сравнил Запад с трусливой птицей в вопросе диалога с Россией
Глава Минобороны Польши обвинил прежний кабинет в лицемерии
Бабкина ответила, прибегала ли к пластическим операциям
Самолет TezJet аварийно сел в аэропорту Манас
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.