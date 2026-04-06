Пономарев оценил выступления российского футболиста во Франции

Российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину удалось построить успешную европейскую карьеру, заявил NEWS.ru экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев. При этом он отметил, что футболист вряд ли перейдет в команду выше уровнем.

«Монако» — предел Головина. Он уже стал лениться, не нагружал себя в матчах за сборную, поскольку понимает, что основной его заработок во Франции. Зачем ему получать травму в какой-то посредственной игре с папуасами? У него во Франции наверняка все — семья, деньги, недвижимость. Удалось ли ему построить успешную европейскую карьеру? Определенно, да. Восемь лет — это здорово. Приличная команда, его в ней ценят и уважают, — сказал Пономарев.

5 апреля Головин отличился в матче чемпионата Франции по футболу против «Марселя» (2:1). Всего в нынешнем сезоне россиянин забил пять мячей и сделал пять результативных передач. Головин выступает за «Монако» с 2018 года, его новый контракт с клубом рассчитан до июня 2029 года.

Ранее впервые в Российской премьер-лиге (РПЛ) был забит гол после введения нового правила. Голкипер «Акрона» Игнат Тереховский удерживал мяч в руках дольше разрешенных восьми секунд, что вынудило арбитра назначить угловой удар. Этот стандарт стал результативным: на пятой минуте встречи нападающий армейцев Лусиано Гонду отправил мяч в сетку ворот соперника.