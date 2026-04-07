Матч «Зенит» — «Спартак» 8 апреля: где играют, фавориты, прогнозы, история

В матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России встретятся петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра пройдет 8 апреля в 20:45 на стадионе «Газпром Арена». У кого больше шансов на победу, забьет ли снова в ворота «Спартака» экс-нападающий красно-белых Александр Соболев, история противостояния команд — в материале NEWS.ru.

Как «Зенит» и «Спартак» выступают в весенней части сезона

После зимней паузы «Зенит» провел восемь официальных матчей, в которых одержал семь побед. Единственное поражение сине-бело-голубые потерпели на выезде от «Оренбурга» — 1:2. В Российской премьер-лиге (РПЛ) были обыграны «Крылья Советов» (2:1), «Балтика» (1:0), «Динамо» (3:1) и «Спартак» (2:0). На пути к полуфиналу Пути регионов сине-бело-голубые оказались сильнее махачкалинского «Динамо» и «Балтики», обе встречи завершились со счетом 1:0.

«Спартак» в зимнюю паузу сменил тренера — команду возглавил испанец Хуан Карлос Карседо. В семи матчах после выхода из отпуска красно-белые выиграли пять раз. Москвичи оказались сильнее «Сочи» (3:2), «Оренбурга» (2:0), «Акрона» (4:3) и «Локомотива» (2:1).

Хуан Карлос Карседо

Еще одна победа была одержана над «Динамо» со счетом 1:0, правда в первой встрече красно-белые уступили в гостях 2:5 и по итогам двухматчевого противостояния опустились в Путь регионов Кубка России. Второе поражение после возобновления сезона случилось как раз против «Зенита», но в РПЛ (0:2).

Кто считается фаворитом матча «Зенит» — «Спартак»

В матче «Зенита» и «Спартака» нет явного фаворита, заявил NEWS.ru экс-футболист красно-белых Валерий Гладилин. Он отметил, что команды будут бороться до последнего.

«В любом случае это трофей, и „Зенит“, и „Спартак“ будут бороться до последнего. Все будет решаться в моменте», — сказал Гладилин.

«Зенит» является фаворитом матча против «Спартака», считает экс-тренер сине-бело-голубых Борис Рапопорт. В разговоре с NEWS.ru он отметил ненадежность красно-белых в оборонительной линии.

«„Зенит“ не отпустит „Спартак“ сейчас, это же игра на выбывание. Москвичи показали неплохую игру с „Локомотивом“ и идут неплохо, но линия обороны красно-белых все же ненадежна. В свою очередь у „Зенита“ очень сильная атака. А в обороне они играют аккуратно. Не дадут „Спартаку“ разгуляться. Думаю, что шансы „Зенита“ — 70 на 30», — сказал Рапопорт.

Игроки команды «Спартак»

«Зенит» не будет выпускать основной состав в этой встрече, считает бывший игрок сине-бело-голубых Юрий Желудков. Он отметил, что коллектив будет беречь силы перед важнейшим матчем РПЛ с «Краснодаром». Желудков считает, что поединок завершится в серии пенальти.

«„Зенит“ в последней игре, конечно, начудил с составом. В кубковом матче тоже, наверное, будет не основной — все-таки впереди игра с „Краснодаром“. „Спартак“ сейчас показывает себя здорово, хорошо провел встречу с „Локомотивом“. Так что завтра опять будет какой-то „гоголь-моголь“», — сказал Желудков NEWS.ru.

История противостояния «Зенита» и «Спартака»

В истории дерби двух столиц команды провели 175 матчей. «Зенит» сумел выиграть 57 раз, «Спартак» — 68, 50 игр завершились вничью. В РПЛ коллективы встречались 75 раз: 32 победы у «Зенита», 22 — у «Спартака», 21 ничьи.

В 2026 году «Зенит» и «Спартак» встречались один раз. 14 марта в Санкт-Петербурге победу одержали сине-бело-голубые — 2:0.

В прошлом матче команд в РПЛ за «Зенит» отличился бывший нападающий «Спартака» Александр Соболев. «Плохой мальчик» российского футбола, как он себя называет, демонстрирует хорошую форму. В шести последних играх на его счету пять мячей и одна результативная передача. Сумеет ли Соболев снова огорчить бывшую команду — одна из главных интриг кубковой встречи. Для «Спартака» это последняя возможность выиграть трофей в сезоне.

