07 апреля 2026 в 14:56

Ветеран «Зенита» дал прогноз на матч Кубка России со «Спартаком»

Желудков: «Зенит» не выставит основной состав в матче со «Спартаком»

«Зенит» — «Спартак» «Зенит» — «Спартак» Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
Петербургский «Зенит» не будет выпускать основной состав во встрече Кубка России против московского «Спартака», считает бывший игрок сине-бело-голубых Юрий Желудков. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что коллектив будет беречь силы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Желудков считает, что поединок завершится в серии пенальти.

«Зенит» в последней игре, конечно, начудил с составом. В кубковом матче тоже, наверное, будет не основной — все-таки впереди игра с «Краснодаром». «Спартак» сейчас показывает себя здорово, хорошо провел встречу с «Локомотивом». Так что завтра опять будет какой-то «гоголь-моголь». Вполне вероятно, что все решится в серии пенальти, — сказал Желудков.

Встреча состоится 8 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча запланировано на 20:45 мск. Главным арбитром поединка назначен Артем Чистяков. В следующем раунде победитель пары сыграет против «Крыльев Советов» или ЦСКА.

Ранее экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что во встрече «Зенита» и «Спартака» нет явного фаворита. Он отметил, что команды будут бороться до последнего.

Спорт
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак
Виктор Байбаков
В. Байбаков
