США и Израиль обрушили авиаудары на важные объекты Ирана Press TV: авиаудары США и Израиля поразили алюминиевый завод в Иране

В Иране подтвердили удары по промышленным объектам в Эраке и Бендер-Махшехре, нанесенные США и Израилем, передает Press TV. Пострадали алюминиевый завод в Эраке и нефтехимический комплекс Fajr.

Власти Ирана оценивают ущерб и продолжают работу по обеспечению безопасности на пострадавших объектах. Сообщается, что угроз для местного населения нет, ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что армия Ирана провела масштабную комбинированную операцию против двух крупнейших алюминиевых заводов на Ближнем Востоке. Целями атак стали завод EMAL в Объединенных Арабских Эмиратах и предприятие ALBA в Бахрейне, которые работали в интересах американской армии.

До этого в КСИР заявили, что Иран будет рассматривать американские и израильские вузы на Ближнем Востоке как легитимные цели для ударов возмездия. Это сообщение появилось после атаки на университет науки и технологий в Тегеране.

Кроме того, США готовы ударить по Ирану, если он не выполнит требования Вашингтона к вечеру 7 апреля, сообщил президент США Дональд Трамп. Срок ультиматума истекает в 20:00, то есть в 03:00 8 апреля по московскому времени.