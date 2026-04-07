В восьми российских аэропортах приостановили рейсы из-за безопасности Росавиация: в восьми аэропортах РФ временно приостановили прием и выпуск рейсов

В восьми российских аэропортах объявили о временном прекращении приема и выпуска рейсов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения коснулись Саратова, Пензы, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Чебоксар.

Аэропорты Саратов (Гагарин), Пенза, Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Самара (Курумоч), Ульновск (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

До этого стало известно, что более 100 рейсов задержали и отменили в аэропорту Санкт-Петербурга из-за вводившихся ограничений. Среди задерживающихся были самолеты из Душанбе, Москвы, Уфы, а также рейсы в Минск, Махачкалу, Самару, Геленджик, Тюмень и другие города. Почти на 10 часов задержали рейс в Уфу.

Также сообщалось, что почти 180 россиян, следовавших рейсом из Хургады в Санкт-Петербург, застряли в аэропорту Хельсинки. Причиной стали ограничения на прием воздушных судов в Пулково.