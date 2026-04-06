Билялетдинов объяснил, почему «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ Билялетдинов считает, что «Спартак» был более собранным в матче с «Локомотивом»

Московский «Спартак» прибавил во втором тайме матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом», и за счет этого команде удалось победить, заявил NEWS.ru российский тренер Ринат Билялетдинов. Он отметил, что часто перерыв кардинально меняет ситуацию во встрече. Тренер добавил, что спартаковцы выглядели более собранными в этом матче.

Во втором тайме «Спартак» сильно прибавил, но это прогнозировалось. Понятно, что они получили нагоняй в перерыве и должны выйти после него отыгрываться. Здесь не надо иметь большого ума. Бывает так, что 15-минутная пауза одну команду полностью разоружает, а вторую вооружает. В данной ситуации «Спартак» вышел более собранным. Можно, конечно, говорить, что без удаления результат был бы другим, но мы отталкиваемся от того, что получилось, — сказал Билялетдинов.

Встреча, которая прошла 5 апреля на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». На 23-й минуте счет открыл игрок «Локомотива» Сесар Монтес. Во втором тайме красно-белым удалось одержать волевую победу: Эсекьель Барко на 66-й минуте сравнял счет ударом с пенальти, а победу принес точный удар Пабло Солари на 83-й минуте.

Ранее экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что «Спартак» был лучше подготовлен физически в матче против «Локомотива». Он отметил, на протяжении игры красно-белые демонстрировали «приятный футбол».