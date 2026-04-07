07 апреля 2026 в 23:54

Пакистан попросил Трампа продлить срок ультиматума для Ирана

Шариф попросил Трампа продлить срок соглашения с Ираном на две недели

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить срок для достижения соглашения с Ираном на две недели. По его словам в соцсети X, дипломатическая работа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке продолжается и может дать значимые результаты в ближайшем будущем.

Он также отметил необходимость открытия Ормузского пролива в качестве жеста доброй воли и призвал стороны соблюдать режим прекращения огня. Премьер подчеркнул, что временная пауза позволит дипломатии действовать без спешки и приблизит стороны к окончательному мирному соглашению.

Ранее сообщалось, что армия Ирана провела масштабную комбинированную операцию против двух крупнейших алюминиевых заводов на Ближнем Востоке. Целями атак стали завод EMAL в Объединенных Арабских Эмиратах и предприятие ALBA в Бахрейне, которые работали в интересах американской армии.

До этого в КСИР заявили, что Иран будет рассматривать американские и израильские вузы на Ближнем Востоке как легитимные цели для ударов возмездия. Это сообщение появилось после атаки на университет науки и технологий в Тегеране.

Мир
Пакистан
Иран
США
Дональд Трамп
переговоры
