Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 14:30

Меркачева указала на одну деталь в убийстве 18-летнего юноши в Подмосковье

Меркачева призвала не раздувать межнациональную вражду из убийства в Подмосковье

Ева Меркачева Ева Меркачева Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В истории убийства 18-летнего жителя подмосковной Электростали не следует усиливать межнациональный конфликт, заявила член Совета по правам человека РФ Ева Меркачева в комментарии Lenta.ru. Она подчеркнула, что в этом деле важно наличие ножа — подозреваемый, уроженец Таджикистана, находился с ним в общественном месте.

В этой истории не стоит, на мой взгляд, еще больше раздувать межнациональный конфликт, который присутствует с самого начала, — отметила Меркачева.

Правозащитница подчеркнула, что выводы о мотивах и обстоятельствах должны делать следственные органы. Она также указала, что подобные инциденты требуют анализа причин, которые приводят к росту напряженности в отдельных регионах.

Юношу убили на остановке, куда молодые люди вышли из автобуса во время конфликта. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Подозреваемого задержали. По предварительной информации, он ударил ножом погибшего в туловище и шею несколько раз.

Сообщалось, что убийство произошло после двух конфликтов с задержанным по этому делу. Первая стычка между ними закончилась мирно, однако вторая привела к трагическим последствиям.

убийства
Подмосковье
Электросталь
Ева Меркачева
СПЧ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польский генерал решил угнать машину жены Туска и горько поплатился
В Евросоюзе пообещали «не начинать драку» с США из-за Гренландии
Любовник, слова о смерти, критика Хаматовой: как живет Татьяна Васильева
От римлян до наших дней: полная история коньяка и его будущее
Мошенники начали обманывать россиян под видом Красного Креста
«Публичная анафема»: посол рассказал, как в Дании относятся к торговле с РФ
В Европе продадут старейшую пивоварню
Маньяк-аниматор с Гоа может быть причастен к убийству 15 женщин
В Русском музее раскрыли секрет популярности в новогодние праздники
«Просто не будет»: украинцам посоветовали изображать льва и рычать по утрам
Стало известно, как экс-министр обороны Иванов встретил Новый год в СИЗО
Энберт раскрыл уровень конкуренции в российском фигурном катании
Невидимый город: как коммуникации влияют на качество жизни
Стало известно число россиян, регулярно посещающих фитнес-клубы
«Все пропало, их снимают»: экс-нардеп о провале Зеленского
Жителю Крыма вынесли приговор за повторную езду в алкогольном опьянении
Рудковская оценила скандал в семье Бекхэмов
Зеленский пошел против Трампа в одном вопросе
Специалисты Роспотребнадзора оценили экономический ущерб из-за ОРВИ
Хитрая воровка из Петербурга по ночам обносила магазин, в котором работала
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.