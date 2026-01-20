Меркачева указала на одну деталь в убийстве 18-летнего юноши в Подмосковье Меркачева призвала не раздувать межнациональную вражду из убийства в Подмосковье

В истории убийства 18-летнего жителя подмосковной Электростали не следует усиливать межнациональный конфликт, заявила член Совета по правам человека РФ Ева Меркачева в комментарии Lenta.ru. Она подчеркнула, что в этом деле важно наличие ножа — подозреваемый, уроженец Таджикистана, находился с ним в общественном месте.

В этой истории не стоит, на мой взгляд, еще больше раздувать межнациональный конфликт, который присутствует с самого начала, — отметила Меркачева.

Правозащитница подчеркнула, что выводы о мотивах и обстоятельствах должны делать следственные органы. Она также указала, что подобные инциденты требуют анализа причин, которые приводят к росту напряженности в отдельных регионах.

Юношу убили на остановке, куда молодые люди вышли из автобуса во время конфликта. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Подозреваемого задержали. По предварительной информации, он ударил ножом погибшего в туловище и шею несколько раз.

Сообщалось, что убийство произошло после двух конфликтов с задержанным по этому делу. Первая стычка между ними закончилась мирно, однако вторая привела к трагическим последствиям.