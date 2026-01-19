Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 17:09

Стали известны детали убийства 18-летнего юноши в Электростали

MK.RU: 18-летнего юношу в Электростали убили после конфликта в автобусе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Убийство 18-летнего юноши в подмосковной Электростали произошло после двух конфликтов с задержанным по этому делу уроженцем Таджикистана, передает издание MK.RU. Первая стычка между ними закончилась мирно, однако вторая привела к трагическим последствиям.

По информации авторов, первое столкновение произошло в салоне автобуса, где компания из четырех молодых людей, включая погибшего, вела себя вызывающе и приставала к пассажиркам. На это обратил внимание 19-летний подозреваемый, который сделал им замечание, после чего между ними завязалась потасовка.

После выхода из автобуса участники конфликта разошлись, но вскоре встретились вновь на другой остановке. На этот раз к задержанному присоединился его друг из Дагестана, а противостояние быстро переросло в смертельную драку.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью сообщила, что в Электростали задержали 19-летнего молодого человека по уголовному делу об убийстве юноши. По предварительной информации, подозреваемый ударил ножом погибшего в туловище и шею несколько раз.

