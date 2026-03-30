Названы слова, произношение которых россияне проверяют чаще всего «Грамота.ру»: россияне часто проверяют ударение в словах «красивее» и «щавель»

Россияне все чаще проверяют постановку ударения в таких словах, как «красивее», «каталог», «щавель» и «оптовый», рассказали газете РБК представители справочного сервиса «Грамота.ру». Примечательно, что интерес к правильному произношению слов «свекла» и «баловать» за последний год, напротив, существенно снизился.

Руководитель справочной службы портала Светлана Друговейко-Должанская отметила, что список самых популярных обращений во многом совпадает с орфоэпическим словником ЕГЭ. Она также добавила, что в период летних каникул количество запросов о правилах русского языка традиционно идет на спад.

Помимо классических сложностей с ударениями, россиян крайне интересует правописание неологизмов и англицизмов, таких как «кешбэк» и «офлайн». Эксперты отмечают, что пользователи часто ошибаются, используя варианты с буквой «э» или удвоенными согласными, так как норма еще не до конца устоялась в массовом сознании. Также в 2025 году зафиксирован всплеск интереса к молодежному сленгу, включая слова «скибиди» и «лабубу», хотя они пока не могут конкурировать по популярности с вечными лидерами запросов — «звонит» и «договор».

Стабильно высокую сложность вызывают правила написания составных предлогов, суффиксов с одной и двумя «н», а также пунктуация в конструкциях с союзом «в связи с». Отдельный блок вопросов касается официальной документации: пользователи часто не знают, как правильно склонять названия юридических лиц и расставлять кавычки в наименованиях компаний.

Ранее сообщалось, что Оксфордский словарь выбрал «рейджбейт» (rage bait) словом 2025 года. Объясняется, что этим словом обозначается намеренно провокационный онлайн-контент, с помощью которого автор пытается набрать популярность.