30 марта 2026 в 08:59

Названы слова, произношение которых россияне проверяют чаще всего

Россияне все чаще проверяют постановку ударения в таких словах, как «красивее», «каталог», «щавель» и «оптовый», рассказали газете РБК представители справочного сервиса «Грамота.ру». Примечательно, что интерес к правильному произношению слов «свекла» и «баловать» за последний год, напротив, существенно снизился.

Руководитель справочной службы портала Светлана Друговейко-Должанская отметила, что список самых популярных обращений во многом совпадает с орфоэпическим словником ЕГЭ. Она также добавила, что в период летних каникул количество запросов о правилах русского языка традиционно идет на спад.

Интересно также, что летом, во время каникул, запросов об ударениях — как и запросов вообще — становится значительно меньше, — пояснила эксперт.

Помимо классических сложностей с ударениями, россиян крайне интересует правописание неологизмов и англицизмов, таких как «кешбэк» и «офлайн». Эксперты отмечают, что пользователи часто ошибаются, используя варианты с буквой «э» или удвоенными согласными, так как норма еще не до конца устоялась в массовом сознании. Также в 2025 году зафиксирован всплеск интереса к молодежному сленгу, включая слова «скибиди» и «лабубу», хотя они пока не могут конкурировать по популярности с вечными лидерами запросов — «звонит» и «договор».

Стабильно высокую сложность вызывают правила написания составных предлогов, суффиксов с одной и двумя «н», а также пунктуация в конструкциях с союзом «в связи с». Отдельный блок вопросов касается официальной документации: пользователи часто не знают, как правильно склонять названия юридических лиц и расставлять кавычки в наименованиях компаний.

Ранее сообщалось, что Оксфордский словарь выбрал «рейджбейт» (rage bait) словом 2025 года. Объясняется, что этим словом обозначается намеренно провокационный онлайн-контент, с помощью которого автор пытается набрать популярность.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардеец рассказал о подвиге офицера Потапова в Изюме
В Ираке атаковали американскую базу
Город — спутник Запорожской АЭС обесточен из-за удара ВСУ
«Западное меньшинство»: в России сделали жесткое заявление об АТР
В Воронежской области сбили 10 «птичек» ВСУ
ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью почти 40 БПЛА
В Красноярске лифт с девочкой-подростком пролетел шесть этажей
Три ракетных залпа обрушились на Израиль
Появилась новая информация о разрушительном наводнении в Дагестане
ВСУ начали использовать «дроны-мопеды»
Группировка «Север» развивает успехи в Харьковской и Сумской областях
В парламенте Ирана призвали выйти из значимого международного договора
Продюсер назвал неочевидную проблему российского шоу-бизнеса
Названы слова, произношение которых россияне проверяют чаще всего
Режим ЧС ввели в российском городе после массированной атаки БПЛА
В Японии усилят охрану посольств
«Военные авантюры» Трампа встревожили МИД России
Раскрыты последствия атаки БПЛА в Таганроге
Раскрыто, сколько курьеров уволено в Москве из-за несоответствия стандартам
Бывший аналитик ЦРУ сделал громкое заявление о давлении на Россию
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»
