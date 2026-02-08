Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 10:44

Юрист раскрыл, когда могут отключить свет и газ за долги

Юрист Курбаков: электричество и газ могут отключить за долг в два месяца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Электричество и газ могут отключить за долг в два месяца, заявил член Ассоциации юристов России Иван Курбаков. По его словам, которые передает РИА Новости, даже при наличии счетчиков для определения критической суммы долга могут использоваться усредненные показатели.

Согласно постановлению правительства РФ, управляющая компания или ресурсоснабжающая организация вправе отключить электричество, газ или горячую воду, если просрочка оплаты превышает два месяца. Расчет порога задолженности проводится по нормативам потребления, которые закреплены в постановлении, — рассказал он.

Ранее сенатор Наталья Мельникова заявила, что российские пенсионеры имеют право на государственную субсидию для оплаты коммунальных услуг. По ее словам, критическим порогом, дающим право на поддержку, является ситуация, когда расходы на ЖКУ больше суммы в 22% от общего дохода пенсионера и его домочадцев.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что все зарегистрированные в квартире обязаны оплачивать коммунальные услуги, даже если они там не проживают. Он подчеркнул, что управляющая компания имеет право взыскать задолженность с любого из прописанных жильцов.

Юрист раскрыл, когда могут отключить свет и газ за долги
