Карбюратор лодочного мотора: чистим своими руками и выходим на воду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лед с водоемов сошел почти во всех регионах нашей необъятной родины, и для рыбаков наступил долгожданный час: можно доставать моторную лодку из кладовки или гаража и выходить на промысел. Но лодка, как и любая женщина, требует внимания и заботы — если хотите, чтобы ваша верная подруга не подвела вас на воде в самый ответственный момент, загляните ей прямо в сердце. Точнее, осмотрите ее мотор: после зимнего простоя он явно нуждается в уходе. Самое уязвимое место в двигателе — карбюратор: за несколько месяцев в нем оседает смолистый налет, пересыхают прокладки и мембраны, а в жиклерах образуются пробки из застоявшегося бензина, которые не дадут лодочному мотору нормально запуститься.

Почему нельзя игнорировать уход

Недогляд за лодочным мотором после зимы — прямой путь к поломке прямо посреди реки. Засоренный карбюратор вызывает неустойчивую работу двигателя, провалы газа, повышенный расход топлива или полный отказ запуска. Резиновые прокладки и мембраны за зиму дубеют и теряют эластичность — даже если карбюратор внешне чист, изношенная резина даст подсос воздуха и нестабильные обороты.

Перед началом работ обязательно снимите ключ запуска и свечи — во избежание случайного пуска мотора.

  1. Демонтаж карбюратора — первым делом перекройте подачу топлива и отсоедините шланг, затем спустите остатки бензина из поплавковой камеры. Отцепите тяги газа и подсоса, выверните крепежные болты — обычно их два или три. Прокладку между карбюратором и впускным коллектором снимайте бережно: при сборке она встанет на то же место.

  2. Разборка поплавковой камеры своими руками — выкрутите сливной винт или аккуратно отсоедините чашку камеры, дождитесь, пока топливо полностью уйдет. Весь смолистый осадок от застоявшегося бензина собирается именно здесь — не торопитесь.

  3. Чистка жиклеров и топливных каналов — возьмите аэрозольный очиститель карбюратора с тонкой трубочкой-насадкой и щедро обработайте все полости, каналы и отверстия. Каждый жиклер проверяйте на просвет: если отверстие ровное и хорошо пробито светом — порядок, если нет — повторите обработку.

  4. Продувка сжатым воздухом — промытые каналы обязательно продуйте компрессором или баллончиком с воздухом. Не пренебрегайте этим шагом: один засоренный канал — и двигатель начнет троить, захлебываться или вовсе откажется набирать обороты.

  5. Замена резиновых деталей — вскрыли карбюратор, значит, меняйте все прокладки и мембраны целиком, не выборочно. Ресурс резины ограничен, а ремкомплект для моторов мощностью 9,9–18 л. с. обойдется в 2000–4000 рублей. Согласитесь, это несопоставимо с тем, во сколько выльется визит в сервис.

Общий уход за моторной лодкой в начале сезона

После того как карбюратор промыт, пройдитесь по всему мотору комплексно — это займет не больше часа, зато убережет от неприятных сюрпризов.

  1. Визуальный осмотр корпуса — трещины, вмятины, следы коррозии и подтеки масла.

  2. Замена масла и масляного фильтра (для четырехтактных моторов) — старое масло за зиму окисляется и теряет свойства.

  3. Проверка системы охлаждения — надеть промывочные «уши» на водозаборник, подключить шланг с пресной водой и запустить лодочный мотор на 5–7 минут, периодически поддавая газу.

  4. Смазка подвижных частей — тяги, шарниры, гребной вал. Антикоррозийная смазка обязательна.

  5. Проверка свечей зажигания — нагар зачистить, зазор выставить по инструкции или заменить свечи — они недорогие.

  6. Осмотр топливного шланга и груши — трещины и жесткость резины говорят о необходимости замены.

Относитесь к своей моторной лодке как к надежному партнеру на воде: подарите ей немного заботы в начале вашего промыслового сезона — и она отплатит вам бесперебойной работой, тихим плеском волн и, что главное, богатым уловом. Удачной рыбалки!

Валентина Еремеева
