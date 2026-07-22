Не выбрасывайте такую кучу: простой способ вернуть компосту пользу и свежесть

Летом компостная куча быстро наполняется травой, ботвой и кухонными отходами. Но если вместо запаха земли появляется резкий аромат аммиака или тухлых яиц, значит, процесс пошел неправильно. Чаще всего причина одна — нарушен баланс компонентов.

Скошенная трава и свежая ботва содержат много азота. Если сложить их плотным слоем без сухих материалов, внутри не хватает кислорода и начинается гниение. Чтобы компост созревал правильно, добавляйте «коричневые» компоненты: сухие листья, солому, картон, измельченные ветки или опилки.

Летом полезно перемешивать кучу каждые 5–7 дней и следить за влажностью. Хороший компост должен быть влажным, как отжатая губка, но не мокрым. При появлении запаха сразу добавьте сухие материалы и хорошо разрыхлите массу.

Автор Марина Макарова уже опробовала этот лайфхак и теперь всегда переслаивает траву сухими отходами. Она советует добавлять немного земли или старого компоста — это помогает быстрее запустить работу полезных бактерий.

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