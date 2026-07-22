Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 13:10

Не выбрасывайте такую кучу: простой способ вернуть компосту пользу и свежесть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Летом компостная куча быстро наполняется травой, ботвой и кухонными отходами. Но если вместо запаха земли появляется резкий аромат аммиака или тухлых яиц, значит, процесс пошел неправильно. Чаще всего причина одна — нарушен баланс компонентов.

Скошенная трава и свежая ботва содержат много азота. Если сложить их плотным слоем без сухих материалов, внутри не хватает кислорода и начинается гниение. Чтобы компост созревал правильно, добавляйте «коричневые» компоненты: сухие листья, солому, картон, измельченные ветки или опилки.

Летом полезно перемешивать кучу каждые 5–7 дней и следить за влажностью. Хороший компост должен быть влажным, как отжатая губка, но не мокрым. При появлении запаха сразу добавьте сухие материалы и хорошо разрыхлите массу.

Автор Марина Макарова уже опробовала этот лайфхак и теперь всегда переслаивает траву сухими отходами. Она советует добавлять немного земли или старого компоста — это помогает быстрее запустить работу полезных бактерий.

Ранее сообщалось: когда черешня начинает созревать, скворцы быстро находят лакомство и могут оставить садовода почти без урожая. Старые диски, тряпки и пугала помогают ненадолго, поэтому многие дачники ищут более надежные способы защиты.

Проверено редакцией
Читайте также
Замиокулькас оживает на глазах: простая натуральная подкормка помогает без риска перекормить растение
Общество
Замиокулькас оживает на глазах: простая натуральная подкормка помогает без риска перекормить растение
Триммер не косит траву? Спасаем вашего косаря-помощника за 20 минут
Семья и жизнь
Триммер не косит траву? Спасаем вашего косаря-помощника за 20 минут
Летом они в саду, зимой — со мной в квартире: цветы с шикарными листьями вместо надоевшей герани
Общество
Летом они в саду, зимой — со мной в квартире: цветы с шикарными листьями вместо надоевшей герани
Мыла ламинат неправильно годами: узнала, какие средства вредят покрытию навсегда
Общество
Мыла ламинат неправильно годами: узнала, какие средства вредят покрытию навсегда
Грузинская закуска бадриджани: баклажаны с ореховой начинкой, которые нравятся всем
Общество
Грузинская закуска бадриджани: баклажаны с ореховой начинкой, которые нравятся всем
компост
трава
листья
аммиак
лето
материалы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач перечислила опасные признаки при головной боли
Рубио раскрыл, кто может поставить точку в конфликте на Украине
Удары по Wildberries и Мираторгу, подрывник в метро: ВСУ атакуют РФ 22 июля
Невролог перечислила неочевидных предвестников болезни Паркинсона
Юрист объяснила, можно ли сотруднику оформить отпуск сразу на 28 дней
«Не собираемся атаковать»: в МИД России раскрыли планы страны
Назван безопасный и эффективный способ борьбы с сорняками
Стало известно, правда ли зумеры беспечны и даже не думают о покупке жилья
Невролог раскрыла специфические симптомы болезни Паркинсона у молодежи
Глава ФПБК отреагировал на решение Орнеллы Мути получить гражданство России
Арестович назвал смену главкома ВСУ «планом Зеленского»
В тайге под Иркутском обнаружили майнинговую ферму
Экономист ответил, куда выгоднее всего вкладывать деньги
В России серьезно усложнили жизнь мошенникам
Невролог дал советы, как предотвратить развитие деменции
Россиянка заразилась лихорадкой денге после укуса комара
Раскрыты подробности атаки украинских дронов на Краснодар
ГД одобрила закон, запрещающий осужденным релокантам жениться и менять имя
В России заработала крупнейшая ветроэлектростанцию в стране
Арифулина объяснила, почему утвердила Пелагею на главную роль
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.