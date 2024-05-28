Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Фото: Kremlin Pool/Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Президент России Владимир Путин направил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву поздравление по случаю Дня независимости республики, сообщает пресс-служба Кремля. Глава РФ в своем письме выразил уверенность в наращивании двустороннего сотрудничества между государствами.

Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника вашей страны... Придаем большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку. Желаю вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам — счастья и процветания, — говорится в телеграмме.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва и Баку будут совместно прилагать усилия для решения проблем региона. Речь идет о безопасности на Южном Кавказе и Каспии, пояснил он.

Ранее Алиев заявлял, что Азербайджан и Россия демонстрируют максимальный уровень взаимодействия. Об этом он высказался на встрече с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым и главой комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым. По словам азербайджанского лидера, Москва и Баку демонстрируют взаимные уважение и поддержку.