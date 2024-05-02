Алиев заявил о максимальном уровне взаимодействия России и Азербайджана

Азербайджан и Россия демонстрируют максимальный уровень взаимодействия, заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым и главой комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым. По его словам, Москва и Баку демонстрируют взаимные уважение и поддержку, передает ТАСС.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Россия как два соседних государства демонстрируют максимальный уровень взаимодействия, взаимную поддержку, взаимное уважение в решении важнейших вопросов двусторонней и многосторонней повестки, — сказано в сообщении пресс-службы главы государства.

Алиев также подчеркнул, что РФ играет основополагающую роль в вопросах безопасности не только в регионе, но и на более широком пространстве. Он отметил развитие двусторонних отношений, добавив, что это является важным фактором развития региона Южного Кавказа.

Также азербайджанский лидер оценил итоги своего недавнего визита в Россию. Алиев подчеркнул, что он был продуктивным и в очередной раз продемонстрировал стратегический характер союзнических отношений между двумя государствами.

На встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и Россией в туристической сфере и ростом числа туристов, приезжающих из России в Азербайджан, как позитивный фактор было расценено увеличение количества авиарейсов между городами двух стран, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на делимитированных участках границы будут размещены погранвойска. По его словам, условия были согласованы с Азербайджаном.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, в свою очередь, заявил, что Баку искренне верит в возможность заключения мирного договора с Ереваном. Он утверждает, что соглашение смогло бы положить конец одному из самых длительных и трагических этнических конфликтов в мире.