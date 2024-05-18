Флаг России подняли над бундестагом

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Дрон с российским флагом и четырьмя георгиевскими лентами запустили над бундестагом, передает газета Tagesspiegel. По данным издания, инцидент произошел 9 мая, но известно о нем стало только сейчас. Отмечается, что мужчина, управлявший беспилотником, был задержан.

Как стало известно газете, дрон пролетел над восточной стороной здания на высоте примерно 20 м. Местные правоохранители начали расследование уголовного дела по статье о нарушении закона о воздушном движении. Дрон, флаги и георгиевские ленточки были конфискованы. В пресс-службе бундестага и полиции Берлина случившееся не прокомментировали.

Известно, что вокруг здания действует бесполетная зона радиусом 5,6 км, полеты строго запрещены в радиусе 1,85 км. Беспилотникам разрешается летать там только при наличии специального разрешения, нарушение бесполетной зоны может повлечь юридические последствия.

Ранее немецкие СМИ распространили информацию, что правоохранительные органы Берлина объявили о запрете ношения георгиевских ленточек и использования флага России на торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, и близ памятников героям ВОВ. При этом подчеркивается, что под запретом также оказались символы Z и V. Однако в распоряжении есть исключения: запреты не касаются представителей дипмиссии, официальных лиц и ветеранов.