Женщина впервые управляет «Ласточкой»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первая в России женщина — машинист скоростного поезда «Ласточка» Рузанна Коховец отправилась в самостоятельный рейс, сообщают Российские железные дороги (РЖД). Маршрут пролегает по черноморскому побережью от Адлера до Розы Хутор.

Смену в кабине «Ласточки» Коховец приняла от супруга, который тоже работает машинистом и вернулся из рейса Сочи — Адлер. РЖД опубликовали снимки машинистки за работой.

Россиянкам разрешили водить скоростные поезда в 2021 году, до тех пор в стране действовал запрет на 456 профессий для женщин. Сейчас их осталось 100. Еще в 2016 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин ООН (КЛДЖ ООН) призывал РФ создать безопасные условия труда, а не препятствовать трудоустройству женщин.

В апреле стало известно, что в 2023 году гендерный разрыв в оплате труда в России достиг максимума за 10 лет. Разница составила 27%, в то время как в 2013 году показатель был 22,8%. Как следует из данных Росстата, с 2021 года разрыв в зарплатах увеличился в 66 регионах.

При этом Минтруд отчитался, что сфера труда в России полностью соответствует критериям гендерного равенства. Министерство заявило о равноправии и одинаковых возможностях для мужчин и женщин на рабочем месте. В ведомстве пояснили, что существующая разница в зарплате мужчин и женщин обусловлена не половой принадлежностью, а отличающимися условиями труда.