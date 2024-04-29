Гендерный разрыв в оплате труда в России достиг максимума за 10 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году гендерный разрыв в оплате труда в России достиг максимума за 10 лет, сообщает проект «Если быть точным» со ссылкой на Росстат. Разница составила 27%, в то время как в 2013 году показатель был 22,8%. Как следует из данных ведомства, с 2021 года разрыв в зарплатах увеличился в 66 регионах.

У специалистов среднего уровня квалификации вроде операторов станков или социальных работников самая сильная разница в зарплатах: мужчины получают на 40% больше женщин. На руководящих должностях разрыв меньше, там россиянам платят на 32% больше, чем россиянкам. При этом квалифицированные работницы в сельском и лесном хозяйстве зарабатывают больше мужчин на 14,2%.

Одна из главных причин такой ситуации в том, что российские женщины в четыре раза чаще мужчин работают в отраслях, где мало платят. Когда в 2012–2013 годах увеличились зарплаты в бюджетном секторе, преимущественно занятым женщинами, разрыв сократился.

25 апреля Минтруд отчитался, что сфера труда в России полностью соответствует критериями гендерного равенства. Министерство заявило о равноправии и одинаковых возможностях для мужчин и женщин на рабочем месте. В ведомстве пояснили, что существующая разница в зарплате мужчин и женщин обусловлена не половой принадлежностью, а отличающимися условиями труда.