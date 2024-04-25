В Минтруда заявили о гендерном равенстве в России Минтруд: положение женщин в России позволяет говорить о гендерном равенстве

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Минтруда России опубликовало отчет, в котором заявляется о достижении гендерного равенства в сфере труда. В нем говорится о равных правах и возможностях для мужчин и женщин на рабочем месте, передает РБК. Разница в заработной плате мужчин и женщин связана не с полом, а с отличающимися условиями труда, следует из отчета.

В документе сказано, что размер заработной платы каждого работника должен соответствовать его квалификации, а также сложности и условиям выполняемой работы. Если же на одной и той же должности женщина и мужчина получают разное вознаграждение, это рассматривается как нарушение трудового законодательства.

Случаи выплаты несправедливой заработной платы женщинам являются нарушением трудового законодательства. Следовательно, разница в оплате труда мужчин и женщин обусловлена не полом, а сложностью, условиями труда, — говорится в сообщении.

Агентство, ссылаясь на данные Росстата за 2021 (наиболее актуальные на сегодняшний день) утверждает, что зарплата женщин в России в среднем на 27,5% ниже, чем зарплата мужчин. В Счетной палате утверждают, что женщины чаще работают в сферах с низкими зарплатами и мало заняты в отраслях с высокими зарплатами.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ предложило учитывать исполнение квоты работодателем при трудоустройстве работников с нарушениями здоровья в зависимости от группы инвалидности. Проект представлен на общественное обсуждение. Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года.