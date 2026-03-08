Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 марта 2026 года

«Самый нежный праздник», «День весны, любви и красоты», а то и вовсе «День женственности»... Эти расхожие определения давно закрепились за Международным женским днем. Однако они имеют мало общего с историей и значением торжества. Рассказываем, когда появился праздник 8 Марта и что он символизирует. А заодно обратимся к истории и народным приметам, чтобы узнать, чем еще интересен этот день.
8 марта — Международный женский день: предпосылки появления праздника
Чтобы понять значение праздника 8 Марта, стоит обратиться к его истории. По распространенной версии, Международный день женщин приурочен к годовщине протестного марша, состоявшегося 8 марта 1857 года в Штатах. Работницы текстильных фабрик вышли на демонстрацию на улицы Нью-Йорка с требованием улучшить условия труда и поднять заработную плату.
Однако, несмотря на популярность, эта версия все чаще оспаривается историками. С большой вероятностью шествия текстильщиц никогда не было. А сама легенда о марше 1857 года возникла в 50-х годах XX века, в разгар холодной войны. Ее распространяли с целью отделить Международный женский день от его социалистических корней.
Впрочем, бродвейский марш и впрямь состоялся — но годами позже, в 1908 году. Под руководством радикальной суфражистки Мод Мэлоун представительницы разных социальных слоев требовали равенства, в том числе избирательного права для женщин. Уже через год в память об этом событии в Штатах утвердили Национальный женский день. Он не был закреплен за конкретной датой и справлялся в конце февраля.
Борьба за женскую эмансипацию шла по всему миру. В 1910 году состоялась II Международная конференция социалисток, объединившая более 100 трудящихся женщин из разных уголков света. Во время собрания Клара Цеткин, коммунистка и активистка из Германии, выступила с инициативой утвердить Международный женский день. Ее идея встретила одобрение, но единую для всех стран дату праздник не получил. Тем не менее начало марта стало прочно ассоциироваться с женскими манифестами и борьбой за равноправие.
8 марта — Международный женский день
Истинная точка отсчета в истории Международного дня женщин — 8 марта 1917 года (по григорианскому календарю). В России с требованием «хлеба и мира» вспыхнули протесты и забастовки. По словам очевидцев, в частности Льва Троцкого, большую часть бастующих составляли именно женщины. Уличные беспорядки положили начало Февральской революции.
Среди требований, выдвинутых демонстрантами, числилось и равенство полов. В результате уже в 1917 году женщины России добились избирательного права и стали источником вдохновения для суфражисток за рубежом. Именно в память о событиях февраля в 1921 году был утвержден Международный женский день, отмечаемый 8 марта. Его справляли преимущественно в социалистических государствах.
Окончательно праздник закрепился за датой 8 марта в 1975 году. Он был утвержден на международном уровне по инициативе ООН. За этим решением последовала «декада женщин» — период с 1976 по 1985 год, во время которого ООН регулярно проводила конференции, посвященные проблемам женщин в общественной, образовательной и экономической средах. Таким образом, Международный женский день ознаменовал общность женщин в борьбе за эмансипацию.
Как отмечают праздник 8 Марта в России
В постсоветском пространстве истинное значение 8 Марта начало стираться. С ходом времени суфражистский праздник превратился в «День весны», «Празднество любви и красоты» и далее по списку. Виновницами торжества оставались женщины, но теперь им желали не смелости и несгибаемости, а «семейного счастья, теплого домашнего очага, молодости и женственности». Главной традицией праздника стало дарение цветов, и прилавки магазинов заполнили тюльпаны, гиацинты и мимоза.
В России праздник 8 Марта не обходится без тематических мероприятий. В школах устраиваются концерты для мам и бабушек. В офисах проводятся корпоративы, предшествующие длинным выходным. На городских площадях зажигается праздничная иллюминация, раскидываются ярмарки. Некоторые рестораны, салоны красоты и магазины проводят специальные акции для посетительниц. Женщины всех возрастов получают подарки: открытки, украшения, букеты, коробки конфет.
8 марта 2026 года по всему миру вновь пройдут концерты и фестивали. А вместе с ними (в частности, в России и СНГ) — конференции, просветительские лекции и акции. В последние годы стараниями феминисток Международный женский день постепенно возвращается к истокам. Так что желать «прекрасному полу» быть «украшением коллектива» — уже моветон.
Приметы на 8 марта 2026 года
Продолжив разговор о том, какой праздник справляют 8 марта, добавим пару слов и о народных поверьях. Сегодня подходящий день для того, чтобы следить за птицами. Их поведение подскажет, чего ждать от погоды в будущем:
- вороны решили искупаться — скоро придет тепло;
- синицы щебечут перед потеплением;
- жаворонок или аист — благое знамение;
- птицы вьют гнезда на солнечной стороне — стоит ждать холодное лето;
- если неподалеку разносится стук дятла, весна задержится;
- птицы вернулись из теплых краев — уродится много зерна.
Снегопад пророчит снежный апрель. Если же день выдался солнечным, а снег растаял, можно ждать теплую и сухую весну.
Какие события произошли 8 марта
Мы выяснили, какой праздник справляют 8 марта. Благодаря смелости работниц, суфражисток и политических активисток эта дата навсегда закрепилась в истории. И все же она примечательна не только демонстрациями. Вот некоторые интересные события, также пришедшиеся на это число:
- 1809 год — вышел первый сборник басен И. А. Крылова;
- 1900 год — создано художественное объединение «Мир искусства», в которое входили А. Н. Бенуа, Н. К. Рерих и другие;
- 1914 год — на прилавках появился первый номер женского журнала «Работница», посвященного политике и культуре;
- 1930 год — в Индии стартовала кампания ненасильственного неповиновения, возглавляемая Махатмой Ганди;
- 1941 год — в Жуковском (МО) основан ЛИИ им. М. М. Громова, он же — Летно-исследовательский институт;
- 1950 год — СССР заявил о наличии собственного ядерного оружия;
- 1950 год — началось производство минивэна Volkswagen Transporter T1, ставшего символом поколения хиппи;
- 1952 год — американские врачи впервые использовали «искусственное сердце» — прибор искусственного кровообращения;
- 1979 год — зонд «Вояджер-1» сделал снимки, доказывающие наличие вулканизма на Ио — спутнике Юпитера.
Volkswagen Transporter T1
Кто из знаменитостей родился 8 марта
8 марта на свет появился не один десяток выдающихся личностей. Особенно много в их числе первооткрывателей и первооснователей. Вот некоторые из них:
- Иоанн Божий (1495–1550) — католический святой и блаженный;
- Ян Потоцкий (1761–1815) — литератор, ученый;
- Порфирий Мартынович (1856–1933) — график, фольклорист, этнолог;
- Николай Кравков (1865–1924) — отец фармакологии в России;
- Петр Лебедев (1866–1912) — физик, создатель первой русской научной физической школы;
- Петр Ганнушкин (1875–1933) — психиатр, создатель психиатрической школы;
- Ксения Эрдели (1878–1971) — арфистка, «мать» советской школы игры на арфе;
- Хуана де Ибарбуру (1892–1979) — испаноязычная поэтесса, феминистка;
- Иван Спасский (1904–1990) — ученый, отец нумизматической школы в СССР;
- Александр Родимцев (1905–1977) — военачальник;
- Ральф Бер (1922–2014) — разработчик, изобретатель, способствовавший развитию мира видеоигр;
- Сигэру Мидзуки (1922–2015) — художник, популяризатор японского фольклора;
- Кэрол Байер-Сейджер (р. 1947) — музыкант и художник, лауреат «Оскара»;
- Мари-Терез Надиг (р. 1954) — горнолыжница, чемпионка ОИ;
- Гэри Ньюман (р. 1958) — музыкант, лидер британской «новой волны»;
- Кенни Смит (р. 1965) — баскетболист, чемпион мира;
- Петра Квитова (р. 1990) — теннисистка;
- Тияна Бошкович (р. 1997) — волейболистка, чемпионка мира;
- Даниэль Магнуссон (р. 2000) — чемпион мира по керлингу.
Гэри Ньюман
Именины 8 марта
Завершая разговор о праздниках 8 марта 2026 года, стоит упомянуть и день ангела. 8-го числа справляют именины:
- Иван (Иоанн, Ян);
- Александр;
- Алексей;
- Михаил;
- Моисей;
- Сергей;
- Поликарп;
- Дамиан (Демьян);
- Лазарь;
- Фея;
- Матрона (Матрена).
Мы выяснили, какой праздник приходится на 8 марта 2026 года. Это день с богатой историей. Он имеет большое значение как в светском обществе, так и в кругах верующих.
Ранее мы рассказывали, какие великие изобретения совершили женщины.