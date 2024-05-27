Названа любимая еда Кейт Миддлтон Mirror: Кейт Миддлтон любит есть тосты с паштетом и ирисный пудинг

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Кейт Миддлтон в представлении ИИ

Одними из самых любимых блюд английской принцессы Кейт Миддлтон являются тосты с паштетом и ирисный пудинг, рассказала Роди Варот, бывший шеф-повар паба, в котором любила обедать принцесса Уэльская. По ее словам, которые приводит People, Миддлтон всегда вела себя очень сдержана, но при этом не упускала возможности поблагодарить персонал за обслуживание и похвалить еду.

Ее любимое — это паштет на поджаренной булочке или жареный инжир с пармской ветчиной с острым яблочным чатни, за которым следуют тигровые креветки и лингвини из лесных грибов. А на [десерт] ее любимый — липкий ирисный пудинг. Он влажный и губчатый, — пояснила повар.

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