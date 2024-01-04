Лавров рассказал о своем любимом блюде Лавров назвал пельмени с горчицей своим любимым блюдом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время акции «Елка желаний» рассказал, что его любимые блюда — пельмени и борщ. Он пошутил, что между Россией и Украиной «идет битва» о том, кому на самом деле принадлежит борщ, передает РИА Новости.

[Любимое блюдо —] пельмени, но не со сметаной, а с уксусом и горчицей. А из первых — борщ, конечно, — отметил глава российского МИД.

Ранее издание Daily Express писало со ссылкой на бывшего королевского шеф-повара Дарена Макгрейди, что принцесса Диана при жизни каждую неделю ела фаршированный болгарский перец. По словам повара, принцесса Уэльская питалась простой и здоровой пищей, хотя ей были доступны все кухни мира. Макгрейди также сообщил, что с помощью диеты и спорта Диана сумела победить булимию (неконтролируемые приступы переедания).

Повар вспомнил, что из-за диеты Диана отказалась от жирных сливок и насыщенных соусов в блюдах, а также уделяла большое внимание количеству съеденных калорий.

До этого сообщалось, что покойная королева Великобритании Елизавета II всю жизнь ела сэндвич с джемом из свежей клубники во время послеобеденного чая. Отмечается, что она полюбила этот тост еще в детстве, после чего ввела его в ежедневное меню.