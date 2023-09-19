Королевский шеф-повар рассекретил любимое блюдо принцессы Дианы Daily Express: принцесса Диана при жизни еженедельно ела фаршированный перец

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Принцесса Диана при жизни каждую неделю ела фаршированный болгарский перец, пишет Daily Express со ссылкой на бывшего королевского шеф-повара Дарена Макгрейди. По словам повара, принцесса Уэльская питалась простой и здоровой пищей, хотя ей были доступны все кухни мира. Макгрейди также сообщил, что с помощью диеты и спорта Диана сумела победить булимию (неконтролируемые приступы переедания).

Когда я начал работать с принцессой Дианой, она занималась в тренажерном зале три раза в неделю и выглядела лучше, чем когда-либо. Обедая в модных ресторанах во время роскошных королевских туров, она, вероятно, пробовала самые вкусные блюда со всего мира, но больше всего любила фаршированный сладкий перец и фаршированные баклажаны, которые заказывала два-три раза в неделю, — рассказал Макгрейди.

Повар вспомнил, что из-за диеты Диана отказалась от жирных сливок и насыщенных соусов в блюдах, а также уделяла большое внимание количеству съеденных калорий.

Ранее знаменитый красный свитер принцессы Дианы с белыми и черной овечками был продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $1,14 млн (примерно 110 миллионов рублей) и стал самой дорогой вещью из коллекции принцессы Уэльской. Диана впервые появилась в этом предмете гардероба на матче по поло в июне 1981 года. В марте 2023 года свитер обнаружила у себя на чердаке одна из его создательниц, дизайнер Джоанна Осборн, и выставила на продажу. Имя покупателя лота не разглашается.