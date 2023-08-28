Королевский шеф-повар рассказал, какой сэндвич ежедневно ела Елизавета II Daily Express: Елизавета II ежедневно ела сэндвич с клубничным джемом

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Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II всю жизнь ела сэндвич с джемом из свежей клубники во время послеобеденного чая, сообщает Daily Express со ссылкой на королевского шеф-повара Даррена Макгрейди. Она полюбила этот тост еще в детстве, после чего ввела его в ежедневное меню.

У Елизаветы II было любимое блюдо, которое она открыла для себя, когда была маленькой девочкой. И хотя за свои 96 лет королева, вероятно, попробовала лучшие блюда в мире, она никогда не изменяла своей детской привычке — ежедневно есть тост со свежим клубничным джемом во время послеобеденного чая, — сообщает издание.

Макгрейди готовил в течение 15 лет для Елизаветы II, Дианы, принцессы Уэльской и принцев Уильяма и Гарри. Он много знает о привычках питания королевы, говорится в сообщении.

Ранее был опубликован рецепт любимых шотландских блинов Елизаветы II. По словам Макгрейди, при жизни королева Великобритании любила есть их на завтрак с фруктовым джемом. Уникальность блинов состоит в том, что в тесте используются три вида разрыхлителей. В 1960 году Елизавета II подарила этот рецепт американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру.

До этого личный биограф Елизаветы II Джайлс Брандрет сообщил, что она скрывала факт наличия у нее рака костного мозга. По его словам, перед смертью королева исхудала, терпела адскую боль и прятала синяки.

8 сентября 2022 года Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности.