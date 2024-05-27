Американский хоккеист назвал самое отвратительное блюдо в России Выступающий в КХЛ американский игрок Менелл заявил, что не любит шпроты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский хоккеист Бреннан Менелл, который переехал в Россию, чтобы играть в московском «Динамо», признался, что ему не нравятся рыбные блюда русской кухни. В интервью YouTube-каналу Russian Code спортсмен рассказал, что икра на него не произвела огромного впечатления и он не стал бы заказывать ее в ресторане, однако самым невкусным блюдом ему показались шпроты.

Несколько блюд [русской кухни] мне нравятся, но многие блюда с рыбой и некоторые салаты пришлись мне не по вкусу. Самая отвратительная русская еда — это шпроты, — заявил он.

Менелл в 2019–2020 годах выступал в Национальной хоккейной лиге за «Миннесоту Уайлд». После этого он заключил контракт с минским «Динамо». В 2022-м перешел в московское «Динамо». Летом 2023 года Менелл получил российское гражданство.

Ранее координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР, депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявлял, что представители Государственного совета Китая могли бы на неделю перейти на русскую кухню и попробовать традиционные блюда — блины и борщ с салом. Так он прокомментировал введение в думской столовой WOK-недели, во время которой парламентариев будут кормить азиатскими блюдами.