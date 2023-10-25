В ГД придумали, какими блюдами русской кухни нужно накормить Госсовет КНР Депутат ГД предложил накормить китайских коллег русскими блинами и борщом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Государственного совета Китая могли бы на неделю перейти на русскую кухню и попробовать традиционные блюда — блины и борщ с салом, рассказал NEWS.ru координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР, депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Так он прокомментировал введение в думской столовой WOK-недели, во время которой парламентариев будут кормить азиатскими блюдами. По его словам, это хороший шанс познакомиться с китайской кухней.

Это уникальный шанс познакомиться с китайской кухней. Ведь китайская кухня — это не только лапша, но и морепродукты, золотистое карамелизированное мясо, пухлые пельмешки на пару, сочные овощи и фантастический микс непривычных вкусов. Мы планируем коллективно отведать эти блюда, — заявил Гаврилов.

Он подчеркнул, что когда китайские парламентарии приедут с рабочим визитом в Россию, то их можно порадовать русскими угощениями, в частности сбитнем с травами.

Со своей стороны мы предлагаем угостить Государственный совет Китая русскими блинами, кашами, пельменями нашими с уксусом и маслом, борщ с салом предложить, если приедут зимой. Кстати, вместо хризантемового чая наш сбитень с травами можно предложить, а летом в Китае, особенно когда жарко, подать с пирожками им окрошку на холодном квасе. Коллеги это точно оценят, — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что в меню в честь приема председателя КНДР Ким Чен Ына, который посетил Россию с официальным визитом в начале сентября, включали блюда из мяса и рыбы. Лидеру Северной Кореи предлагали пельмени с камчатским крабом и уху из белого амура.