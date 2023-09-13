Стало известно, чем угостят Ким Чен Ына на торжественном приеме у Путина В меню в честь приема Ким Чен Ына указаны пельмени с крабом, уха из амура и утка

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В меню в честь приема председателя КНДР Ким Чен Ына включили блюда из мяса и рыбы, сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. В том числе в списке блюд оказались салат из утки с нектаринами и инжиром, пельмени с камчатским крабом, уха из белого амура, антрекот из мраморной говядины с овощами.

На десерт будут поданы блюда из ягод и орехов.

Ранее сообщалось, что участникам Восточного экономического форума на обед предлагаются «Коллекция черной икры с хрустящими тостами» за 12 тысяч рублей или «Бриошь с фуагра» за 4,9 тысячи. На выбор также можно взять «Тиан из крымского краба» за 4,2 тысячи рублей, «Севиче из гребешков» за 2,9 тысячи рублей и «Тигровые креветки» за 2,6 тысячи.

В марте на встрече Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином подавали закуску из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепелкой и грибами, уху из стерляди с расстегаем, а также шербет из граната. В честь приема высокопоставленного гостя в кремлевское меню также включили на выбор печорскую нельму с овощами, оленину с вишневым соусом.