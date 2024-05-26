Стало известно, когда запланирован следующий выход космонавтов с МКС Крикалев: Кононенко и Чуб еще раз выйдут в открытый космос до конца 2024 года

Фото: roscosmos.ru

Роскосмос

Следующий выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) произойдет в конце 2024 года, заявил РИА Новости исполнительный директор по космическим пилотируемым программам Сергей Крикалев. По его словам, это уже запланировано.

Планируется один [выход] в конце года, — сказал Крикалев.

Ранее летчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко сообщил NEWS.ru, что мощные вспышки на Солнце не угрожают экипажу Международной космической станции. Мужчина уточнил, что могут возникнуть определенные сложности со связью, если вспышки будут достаточно интенсивными, однако сам он во время своих экспедиций не сталкивался с подобными последствиями. Кроме того, явление никак не влияло на самочувствие членов экипажа.

До этого группа микробиологов под руководством специалистов лаборатории реактивного движения NASA информировала, что на борту МКС была найдена супербактерия-мутант, которая устойчива ко всем антибиотикам. Исследователи выяснили, что бактерия Enterobacter устойчива к цефазолину, цефокситину, оксациллину, пенициллину, рифампину и некоторым другим препаратам. Согласно проведенному компьютерному моделированию, существует вероятность 79% того, что она станет причиной заболеваний и начнет угрожать человечеству.