Цены на клубнику резко взлетели: что будет с черешней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Цены на клубнику в мае резко выросли. Стоимость килограмма оказалась на 20% выше, чем год назад. Но эксперты утверждают, что данный скачок был временным явлением. NEWS.ru рассказывает, почему клубника так резко подорожала и какой ситуация будет в июне.

На сколько выросла стоимость клубники в РФ в мае

Средняя розничная цена килограмма клубники в России в период с 1 по 22 мая составила 588 рублей, свидетельствую данные, предоставленные NEWS.ru аналитиками ресурса «Чек Индекс», оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (учитывает данные 1,1 млн онлайн-касс в стране). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года стоимость ягоды выросла почти на 20%.

В Москве средняя цена килограмма клубники выше, чем в целом по России: 651 рубль. Но подорожание в столице оказалось менее выраженным, чем в среднем по стране: за год стоимость ягоды поднялась на 12%.

В мае клубника в России, как правило, дешевеет — на рынок поступают ягоды первого урожая из южных регионов. На прилавках наряду с импортной стало появляться больше отечественной клубники из Краснодарского края и Ростовской области, отмечают аналитики «Чек Индекса». В итоге объем предложения вырос, а средняя цена клубники стала снижаться: по сравнению с апрелем клубника даже подешевела на 9%. В прошлом месяце килограмм клубники в среднем по России стоит 646 рублей. Тем не менее по сравнению с прошлым годом цена все равно взлетела.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Почему подорожала клубника

Первая декада мая этого года стала самой холодной за всю историю метеонаблюдений соответствующего периода. Температура воздуха в европейской части России была ниже нормы на 10 градусов.

Из-за аномальных холодов в Москве и Подмосковье 7 мая выпал снег. Этот день стал самым холодным за последние 25 лет, отмечали специалисты. В связи с погодными условиями в столице был продлен отопительный сезон. Отрицательная температура наблюдалась и в южных регионах России.

По словам генерального директора Ягодного союза Ирины Козий, майские заморозки сильнее всего ударили по урожаю черной смородины и садовой земляники (ее же называют клубникой). Довольно большой объем первого урожая ягод был потерян на юге Центральной полосы России — частично в Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской областях, а также в Татарстане и Башкирии, сообщила Козий. Она отметила, что ситуация может привести к тому, что в начале июня в поставках российской клубники возникнет пауза, что в свою очередь может привести к дополнительному росту цен.

Как ситуацию комментируют власти

В Минсельхозе существенного роста цен на садовую землянику этим летом по сравнению с предыдущим сезоном не ждут. Сезон клубники в большинстве регионов России приходится на вторую половину июня и длится около месяца. В это время рынок насыщен отечественной ягодой, это благоприятно влияет на динамику оптовых и розничных цен, отмечают в пресс-службе ведомства.

На потребительские цены влияют импортные поставки, подчеркивают в министерстве: в промышленных объемах клубника в России производится летом, а в остальное время завозится из дружественных стран.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Что происходит с ценами на клубнику сейчас

Из-за непогоды в середине мая действительно отмечался рост цен на клубнику, подтверждает в беседе с NEWS.ru генеральный директор Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

«С конца марта клубника в России дешевела: розничные цены на ягоду снижались вплоть до начала мая. Затем в течение двух недели они росли. Однако на сегодняшний день мы видим, что последствия холодов на стоимость ягоды уже не оказывают влияния», — говорит эксперт.

По данным «АБ-Центра», за последнюю неделю цены на клубнику снизились на 20%. Средняя розничная цена в столице (мониторинг ведется по ключевым федеральным торговым сетям Москвы) на 24 мая составила 830,3 рубля против 1038,4 рубля 17 мая. При этом средний ценовой минимум составил 485,5 рубля за килограмм, а средний максимум — 1298,2 рубля (в данном случае это среднее арифметическое 25% предложений с наиболее низкой и наиболее высокой ценой). Важно: рынки, ярмарки, локальные торговые точки в данном случае не учитываются, там цены могут быть заметно ниже (в том числе потому, что торговые сети продают уже фасованную по 300–500 граммов клубнику).

Тем не менее такая динамика цен соответствует динамике российского рынка в целом, отмечает Плугов. По его словам, за месяц цены на ягоду в столице снизились на 14,4%, за три месяца — на 41,8%. По сравнению с прошлым годом (24 мая 2023 к 24 мая 2024 года) клубника подешевела на 5,8% «за счет роста объемов производства», уточнил Плугов.

Те же тенденции характерны и для оптового рынка. По состоянию на 22 мая средняя оптовая цена на клубнику в России (Южный и Центральный федеральные округа) составляет 216,9 рубля за килограмм. За неделю она снизилась на 6,5%, за месяц — на 28%, за три месяца — на 52,6%, за год — на 11,4%.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Будет ли клубника дешеветь дальше

«В середине мая цены в рознице резко выросли, но сейчас ситуация нормализовалась. Аграрии собирают неплохой урожай, в том числе на юге России, и мы не видим здесь проблем. Никакого кризиса нет», — комментирует Алексей Плугов.

По его словам, в прошлом году самые низкие цены на клубнику были зафиксированы во второй половине июня, а уже с июля начался сезонный рост цен. В июне клубника может подешеветь еще на 25% по сравнению с сегодняшним прайсом, прогнозирует эксперт.

Сезон клубники в России совсем небольшой — месяц-два, поэтому и снижение цен происходит довольно быстрыми темпами, говорит NEWS.ru, к.э.н. доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. «К середине июня можно ожидать значительного снижения цен на ягоды, учитывая в том числе как развитие агропромышленного сектора в России, так и появления на рынке кубанской и крымской ягоды в бóльших объемах, чем прежде», — отмечает она.

Что будет с ценами и доступностью черешни

На данный момент многих волнует и вопрос о том, что будет с ценами и доступностью черешни. Однако пока, по наблюдениям журналистов NEWS.ru, сезон массовой продажи этой ягоды еще не начался. Опрошенные нами эксперты в связи с этим сейчас тоже не готовы прогнозировать цены и их колебания, но обещают дать свой прогноз спустят некоторое время.

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