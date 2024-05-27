Священник рассказал, почему нельзя закрывать зеркала в доме умершего Священник Зверев назвал завешивание зеркал в доме умершего суеверием

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Руководитель миссионерского отдела Иркутской епархии Никита Зверев в беседе с irk.aif.ru рассказал, что закрытие зеркал тканью в доме умершего человека является суеверием, которое никак не относится к православию. По его мнению, делать этого не стоит.

По словам священника, завешивание зеркал приходит от убеждения, что душа усопшего находится в его доме 40 дней и что если кто-то увидит эту душу в зеркале, то может умереть. Но это не имеет никакого отношения к православию, сказал он.

Он также отметил, что когда он видит, что зеркала закрыты тканью на отпевании, он не снимает эту ткань, поскольку важнее всего в таких моментах оказывать поддержку и молиться за покой усопшего. Он считает, что главное — это молитва, а не суеверия. Священник говорит, что важно помнить о главном, и объяснять родственникам, что это не имеет значения, неуместно в момент потери близкого. Лучше говорить об этом позже, когда люди уже начнут постепенно оправляться.

Ранее диакон Вячеслав Ланский заявил, что православным лучше не бить татуировки. Как он отметил, такое увлечение порождает невежество и безвкусицу. Священник объяснил, что православная церковь переняла свое отношение к татуировкам из ветхозаветной традиции, которая основывается на словах из книги Левит. В ней говорилось, что не нужно делать нарезов на теле и накалывать на себе письмена ради умершего