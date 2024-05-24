Священник рассказал, могут ли православные бить татуировки Диакон Ланский: православным лучше не делать татуировки

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Православным лучше не бить татуировки, считает диакон Вячеслав Ланский. Как он отметил в беседе с LIFE.ru, такое увлечение порождает невежество и безвкусицу.

Священник объяснил, что православная церковь переняла свое отношение к татуировкам из ветхозаветной традиции, которая основывается на словах из книги Левит. В ней говорилось, что не нужно делать нарезов на теле и накалывать на себе письмена ради умершего.

В ту эпоху во многих народах был распространен обычай наносить на тело письмена или рисунки, в том числе — из религиозных и культовых соображений. Сохранение тела в чистоте — свидетельство особого пути народа, который стремился сохранить чистоту своей веры, — отметил диакон.

Ланский добавил, что увлечение татуировками порождает невежество и безвкусицу. Он подчеркнул, что не раз видел тату на иностранном языке, которая оказывалась бессмысленной или даже оскорбительной. Лучше решить внутренние триггеры, которые побуждают делать татуировки, а не потакать этому увлечению, заключил диакон.

Ранее священник православной церкви Владислав Береговой рассказал, что кастрация кота не считается грехом. По его словам, это приносит спокойствие и животным, и хозяевам.