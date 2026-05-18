Сначала теща сказала: «Ты испортил хороший продукт». А потом это блюдо смели со стола за 5 минут

Это не просто слойки. Это хитрый ход: ты добавляешь ингредиент, которого все боятся, а в итоге — восторг и просьбы добавки.

Ингредиенты

Слоеное тесто — 250 г, ананас свежий — 100 г, прошутто — 80 г, сыр с плесенью — 50 г, яйцо — 1 шт., сливочное масло 10 г.

Как готовлю

Сначала я нарезал ананас тонкими полукольцами и быстро обжарил на сливочном масле до золотистой корочки — это убирает всю кислоту и добавляет карамельный вкус.

Разморозил слоеное тесто, нарезал на квадраты и смазал взбитым яйцом. В центр каждого квадрата выложил по ломтику ананаса, пару кусочков сыра с плесенью и завернул края к центру.

Отправил в разогретую до 200 °C духовку на 15 минут — тесто должно подняться и стать румяным. Готовым слойкам дал остыть 2 минуты, сверху водрузил ломтик прошутто. Хруст, сладость и соленая нотка — это бомба.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Секрет, как мне кажется, в балансе: благородная горчинка сыра с плесенью перебивает сладость, и остается только аромат и сочность. Текстура получилась идеальной — хрустящая корочка и нежная, чуть тягучая середина. Если делаете заранее, разогревайте в духовке, а не в микроволновке.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта филадельфия готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
